Pompeo sier i dag at USA starter en seks måneder lang prosess med å trekke seg ut av avtalen, men at de fortsatt er villige til å snakke videre med Russland om nedrustning. USA sier de trekker seg fra dagens avtale fordi de mener at Russland bryter den.

NATO sier i en uttalelse at de fullt ut støtter det amerikanske vedtaket om å trekke seg fra avtalen. Generalsekretær Jens Stoltenberg har tidligere sagt at han vil forsøke å redde avtalen, men at han ikke er i tvil om at Russland er i ferd med å bryte avtalen fra 1987.

USAs utenriksminister, Mike Pompeo, sier USA i dag trekker seg fra avtalen som har vart siden 1987. Foto: ERIC BARADAT / AFP

Russland beklager

Den russiske presidentens pressetalsmann Dmitrij Peskov sier til russiske medier at det er beklagelig at USA gjennomfører denne avgjørelsen.

– Amerikanerne bestemte seg for å bryte denne avtalen for lang tid siden, hevder Peskov.

Han regner med at russiske myndigheter kommer til å få en formell beskjed fra USA i løpet av morgendagen.

Vil svekke Russland økonomisk

Den russiske viseutenriksministeren Sergej Rjabkov sier til statlig russisk fjernsyn at Russland ikke har brutt rakettavtalen, og er dermed helt uenig med USA.

– Vi mener at denne avtalen trengs, den tjener våre sikkerhetsinteresser og Europas sikkerhet, understreker Rjabkov.

Han mener at det vil være ekstremt uansvarlig å undergrave avtalen med ensidige tiltak.

Viseutenriksministeren sier også at USA planlegger å sette i gang et nytt våpenkappløp som Russland neppe kan vinne.

– Amerikanerne begynner trolig et våpenkappløp for å svekke Russland økonomisk, sier viseutenriksminster Rjabkov.

Nye krysserraketter

Det er det russiske våpensystemet 9M729, også kjent som SSC-8, som er stridens kjerne i det som er i ferd med å sette Europa tilbake til den kalde krigen og 1980-tallet.

Den gangen plasserte USA ut Pershing-raketter i Europa. som et svar på Sovjetunionens utplassering av våpensystemet SS-20.

På begynnelsen av 1980-tallet var forholdet mellom USA og Sovjetunionen svært anspent, ikke minst på grunn av den sovjetiske invasjonen av Afghanistan like før nyttår 1979.

Gorbatsjov og Reagan inngikk avtale

Men i 1985 kom Mikhail Gorbatsjov til makten i Moskva, og bare to år etter ble den historiske INF-avtalen inngått mellom ham og USAs daværende president Ronald Reagan. Europa startet da å ane en slutt på mer enn 40 år med kald krig.

Kjernepunktet i avtalen er at produksjon og utplassering av landbaserte krysser- og ballistiske raketter med en rekkevidde fra 500 til 5000-kilometer skal være forbudt.

Sammen med avtalene fra 1970-tallet som setter tak på antallet ballistiske atomraketter og stridshoder, har INF-avtalen vært en av bærebjelkene i det som gjerne kalles for atombalansen.

Både USA og Russland vet at de har mer enn nok atomvåpen til å utslette menneskeheten. Men samtidig var det avtaler som gjorde at terskelen for å true eller bruke slike våpnene var lagt høyere.

Det var president Ronald Reagan og den sovjetiske lederen Mikhail Gorbatsjov som la grunnlaget for INF-avtalen om mellomdistanseraketter Foto: Morten Hvaal / SCANPIX

Ny atomopprustning i Europa?

Men nå kan altså Europa og Verden være på vei tilbake til situasjonen fra begynnelsen av 1980-tallet. Den økte spenningen internasjonalt, blant annet på grunn av invasjonene i Irak og Libya, samt den russiske innblandingen i Ukraina, har økt spenningen betydelig.

Amerikanske myndigheter mener at det nye russiske mobile rakettsystemet SS-8 Novator bryter avtalen fra 1987.

Dette er et helt nytt system for krysserraketter, og en variant av et annet russisk rakettsystem, SSC-7 Iskander-K. Russland har testet systemet siden 2015, og ifølge amerikanske myndigheter skal det også ha vært utplassert på en base i nærheten av byen Astrakhan ved Volga.

Det er denne utplasseringen som gjør at USA nå mener at Russland bryter INF-avtalen fordi rakettene er plassert slik at de kan nå mål i Europa.

Russland avviser

Russland har avvist dette og sagt at det ikke finnes bevis for at Russland har utplassert nye raketter som er i strid med avtalen. Russland sier at rakettene ikke har en rekkevidde som går over 500 kilometer.

Russland har heller ikke villet la amerikanske militære få inspisere disse rakettene, fordi USA nekter tilgang til tilsvarende raketter plassert på atomubåter.

Selv om USA nå sier opp avtalen, så sier både russiske og amerikanske myndigheter at det er muligheter i løpet av det neste halve året å forsøke å finne en løsning som hindre et nytt atomopprustningskappløp i Europa.