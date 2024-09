Overlevende fortalte om et blodbad. 7. oktober 2023 tok krigere fra Gazastripen, ledet an av Hamas, seg inn i Israel. De angrep landsbyer og en musikkfestival. De sto bak massedrap og seksuelle overgrep.

Rundt 250 personer ble tatt som gisler til Gaza. 1200 sivile og soldater ble drept.

Blant de drepte var det flere enn 40 amerikanere. Flere amerikanske borgere ble også tatt som gisler.

Nå har USAs justisdepartement tatt ut tiltale mot seks Hamas-topper.

En israelsk soldat sto vakt ved den israelske byen Sderot 7. oktober 2023. På bakken ligger lik av drepte israelere dekket til med tepper. Foto: Tsafrir Abayov / AP

Fant døde gisler i tunnel

– De tiltalte, bevæpnet med våpen, politisk støtte og penger fra Irans regjering og støtte fra Hizbollah, ledet Hamas' forsøk på å ødelegge staten Israel og drepe sivile for å oppnå det målet, sa USAs justisminister Merrick Garland i en uttalelse tirsdag.

Minst tre av de tiltalte hevdes å være drept.

Blant de tre som antas å fortsatt være i live, er Yahya Sinwar, Hamas' øverste leder i Gaza. I tillegg til Khaled Mishaal og Ali Baraka, som holder til i henholdsvis Qatar og Libanon.

Hamas-toppene som USA har tiltalt De som antas å være i live: Yahya Sinwar: Hamas' leder basert i Gaza. Overtok som politisk leder etter attentatet mot Ismail Haniyeh- Man tror har gjemmer seg i Hamas' tunneler under bakken.

Hamas' leder basert i Gaza. Overtok som politisk leder etter attentatet mot Ismail Haniyeh- Man tror har gjemmer seg i Hamas' tunneler under bakken. Khaled Mishaal: Bor i Doha i Qatar. Leder for Hamas utenfor Gaza.

Bor i Doha i Qatar. Leder for Hamas utenfor Gaza. Ali Baraka: Hamas-topp i Libanon. De som antas å være drept: Ismail Haniyeh: Hamas tidligere politiske leder. Ble drept i Irans hovedstad Teheran i Iran i slutten av juli. Hamas og Iran hevder Israel sto bak attentatet.

Hamas tidligere politiske leder. Ble drept i Irans hovedstad Teheran i Iran i slutten av juli. Hamas og Iran hevder Israel sto bak attentatet. Mohammed «Gjesten» Deif: Antas å ha vært hjernen bak 7. oktober-angrepet. Israel heder han ble drept i juli i Gaza.

Antas å ha vært hjernen bak 7. oktober-angrepet. Israel heder han ble drept i juli i Gaza. Marwan Issa: Militær leder og Deifs nestkommanderende. Israel hevder Issa ble drept i et angrep i mars. Kilde: USAs justisdepartement

Etter 7. oktober begynte Israel et storskala angrep mot Gazastripen. Over 40.000 mennesker anslås å være drept i krigen så langt.

Kunngjøringen av tiltalene kommer etter at seks gisler i helgen ble funnet drept i Gaza. Blant dem var israelsk-amerikanske Hersh Goldberg-Polin.

Nye protester i den israelske byen Tel Aviv tirsdag kveld. Store protester brøt ut etter at likene til seks gisler ble funnet i Gaza i helgen. Foto: Florion Goga / Reuters

De seks ble funnet i en tunnel under byen Rafah sør i Gaza.

– Vi etterforsker drapet på Hersh og hvert av Hamas' brutale drap på amerikanere som en terrorhandling, sier Garland i en pressemelding fra USAs justisdepartement.

– Tiltalene offentliggjort i dag er bare én del av vårt forsøk på å gå etter alle deler av Hamas' operasjoner. Det blir ikke vårt siste, understreker justisministeren.

Krever handling fra Netanyahu

En ny runde med masseprotester brøt ut i Israel etter at likene til de seks gislene ble funnet. Natt til onsdag var det for tredje kveld på rad store protester i Israels største by Tel Aviv.

Dette er tiltalen mot de seks Hamas-toppene Sammensvergelse for å gi materiell støtte til en terrororganisasjon som fører til død. Sammensvergelse for å gi materiell støtte til terrorhandlinger som fører til død. Sammensvergelse for å drepe amerikanske borgere utenfor USA. Sammensvergelse for å plassere en bombe i på et offentlig sted, som fører til død. Sammensvergelse for å bruke masseødeleggelsesvåpen, som fører til død. Sammensvergelse for å finansiere terrorisme. Sammensvergelse for å bryte en loven om internasjonal økonomisk aktivitet. De fleste punktene har en strafferamme på livstid i fengsel. Men punkt 4 og 5 kan gi dødsstraff. Kilde: USAs justisdepartement

Demonstrantene krever at landets statsminister Benjamin Netanyahu gjør mer for å få løslatt de gjenlevende gislene. Rundt 100 gisler er fortsatt fanget i Gaza, ifølge Israel.

Det er ukjent hvor mange som fortsatt lever.

Både Netanyahu og USAs president Joe Biden er under hardt press for å få på plass en våpenhvileavtale med Hamas. Til tross for månedsvis med forhandlinger har en avtale ikke kommet på plass.

Mandag lovet Netanyahu å fortsette krigen i Gaza frem til Hamas er nedkjempet.

– Det er tydeligere enn noen gang at han egentlig ikke ønsker en våpenhvile nå, sa utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) til NRK.

Familiene lever i uvisshet. Gislene i Gaza har blitt brikker i et spill.