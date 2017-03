USA tar på seg skylden for luftangrep mot syrisk moské

Minst 42 personer ble drept og over 100 såret i angrepet som rammet en moské i landsbyen al-Jina nord i Syria, melder eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). De fleste av ofrene var sivile.



– Vi kommer til å se nærmere på eventuelle påstander om sivile tap i forbindelse med dette angrepet. Vi tar det veldig alvorlig, sa John J. Thomas, talsmann for US Central Command (Centcom) ifølge AFP.

I en kunngjøring fra Centcom het det først at amerikanske styrker gjennomførte et luftangrep mot et Al-Qaida-møte i Syria møtested 16. mars i Idlib i Syria som drepte flere terrorister.

– Moskeen var ikke målet vårt, men bygningen som vi traff – som var der møtet fant sted – er cirka 50 fot (15 meter) fra en moské som fortsatt står, sa Centcom-talsmannen.

Senere rettet Centcom til at den nøyaktige plasseringen av angrepet er uklar – men at det var det samme angrepet som det mye omtalte angrepet som skal ha truffet landsbyens moské.

Lokale kilder opplyser at 300 mennesker befant seg i moskeen da angrepet skjedde torsdag kveld.

Centcom (U.S. Central Command) er en av de ni felles hovedkommandoene i det amerikanske forsvarsdepartementet.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Full moské

Landsbyen al-Jina ligger drøyt 30 kilometer vest for Aleppo by, i et område der tusenvis av syrere har søkt tilflukt etter å ha flyktet fra kamper andre steder. Blant dem er mange som forlot Øst-Aleppo da området ble inntatt av regjeringsstyrker etter en blodig offensiv.

Den kontrolleres av syriske opprørere som kjemper mot Assad-regimet, og islamistiske grupper. Den ytterliggående islamistgruppen IS er ikke nærværende, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Like før moskeen ble truffet ble det også gjennomført luftangrep mot andre områder vest i Aleppo-provinsen, blant annet Atrab, Sheikh og Abeen.

Leter i ruinene

SOHR meldte i går kveld at innbyggere forsøker å grave fram mennesker som ligger fastklemt under den sammenraste moskeen. Mange innbyggere er ikke gjort rede for.

I desember startet en våpenhvile som omfatter en rekke syriske opprørsgrupper, men ikke IS og Jabhat Fateh al-Sham, som tidligere het Nusrafronten og var knyttet til al-Qaida.

Det var Russland og Tyrkia som forhandlet fram avtalen. Mens Russland støtter regimet til president Bashar al-Assad, støtter Tyrkia visse deler av opprøret mot Assad.

Over 320.000 mennesker er drept i løpet av den seks år lange krigen i Syria, som startet med fredelige protester mot Assad-regimet.

Den Centcom talsmann senere avklart at den nøyaktige plasseringen av streiken var uklart - men at det var det samme en allment rapportert å ha målrettet landsbyen moskeen i Al-Jineh i Aleppo-provinsen.