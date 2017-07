President Trumps nasjonal sikkerhetsrådgiver H. R. McMaster sa på en pressebrifing i Det hvite hun mandag kveld at USAs tålmodighet var slutt.

– Vi har bedt Maduro respektere grunnloven og holde frie valg. Bløff-valget i går er et tilbakeslag for demokratiet. Det er nå klart at Maduro er en diktator, sier McMaster.

President Nicolás Maduro da han avsluttet valgkampen med en tale til sine tilhengere. Foto: Federico Parra / AFP

Undertrykkelse

Maduro anklages for vold og undertrykkelse av demonstranter, for manglende respekt for grunnloven, menneskerettigheter og innbyggernes behov, samt systematisk undertrykkelse og kriminalisering av opposisjonspartier.

– Ethvert medlem av opposisjonen eller regimekritiker risikerer å bli pågrepet, fengslet, angrepet, torturert og likvidert, heter det i en krass uttalelse fra finansminister Steven Mnuchin.

En skadet demonstrant blir fraktet vekk av ambulansepersonell i Caracas søndag. Foto: Ronaldo Schemidt / AFP

USA har, i likhet med EU og en rekke latinamerikanske land, rettet kraftig kritikk mot valget på ny grunnlovsgivende forsamling.

De 545 representantene i grunnlovs­forsamlingen får blant annet makt til å endre sentrale lover og oppløse nasjonal­forsamlingen.

Maduro har også uttalt at parlament­arikernes immunitet vil bli fjernet, slik at de kan bli rettslig forfulgt.

Nå holder Venezuela pusten. Forsamlingen skal etter planen tre sammen 72 timer etter valget, i et bygg som er kontrollert av parlamentet, der opposisjonen har flertall.

Mer omfattende sanksjoner

USA har allerede innført sanksjoner mot en rekke personer og organisasjoner i Venezuela. De nye sanksjonene rammer presidenten direkte.

Sanksjonene innebærer også at det er ulovlig for amerikanere å gjøre forretninger med Maduro.

De rammer imidlertid ikke landets oljeeksport til USA, som anses som helt avgjørende for Venezuelas skrantende økonomi.

En demonstrant gjør seg klar til å kaste en bensinbombe Caracas søndag Foto: Andres Martinez Casares / Reuters

Spår mer vold

Benedicte Bull tror det kan bli mer politisk vold i Venezuela. Foto: FRANCESCO,SAGGIO* Oslo-Norway / UIO

Eksperter som NTB har snakket med, mener at situasjonen i det latinamerikanske landet er ekstremt usikker.

– Opposisjonen kommer til å kjøre knallhardt på med flere demonstrasjoner. Presset i gatene vil øke, og det vil bli mer vold, tror professor og Latin-Amerika-kjenner, Benedicte Bull ved Universitetet i Oslo.

Deler frykten

Leiv Marsteintredet er ikke optimist når det gjelder utviklingen i Venezuela.

Førsteamanuensis Leiv Marsteintredet ved Universitetet i Bergen tror Venezuelas befolkning har tunge tider i vente.

– Valgseieren kan holde Maduro ved makten, men vil styrke lidelsene til befolkningen, sier han.

Foreløpig er det lite som tyder på at situasjonen vil utvikle seg til borgerkrig, mener både Bull og Marsteintredet.

– Opposisjonen har ikke våpen, påpeker de.

Galopperende gjeld

Siden Maduro kom til makten i 2013, har økonomien i landet vært i fritt fall. Venezuela har nå verdens nest største inflasjon, ifølge IMF, og en enorm utenlandsgjeld.

Opposisjonen i Venezuela demonstrerte i mai etter at 43 mennesker var drept i sammenstøt med politiet. Foto: JUAN BARRETO / AFP

Til neste år skal det etter planen holdes presidentvalg i Venezuela. Enn så lenge har Maduro hærens støtte. Derfor blir han trolig sittende, mener forskerne.

– Mange på toppen i militæret har sett seg tjent med regimet rent økonomisk. De har blitt svært rike. Samtidig er deler av militæret delvis et narkokartell, beskyttet av dagens regjering, påpeker Marsteintredet.