USA stanser alle fly fra Europa

Innreiseforbudet vil gjelde fra midnatt fredag.

Han sa at utlendinger vil bli avvist, mens amerikanske reisende som er testet, vil slippe inn. Han sa også at innreiseforbudet ikke skal gjelde Storbritannia.

Trump sa under direktesendingen, der han tydelig holdt seg til et ferdig manus, at spredningen av koronaviruset blant annet skyldes at europeiske land har sviktet i kampen mot viruset ved ikke å ta forholdsregler, som å stanse alle fly fra Kina.

– Mye av smitten i USA har kommet fordi Europa ikke innførte reisebegrensninger tidlig nok, sa han.

Trump sa at innreiseforbudet både gjaldt folk og varer – «alt som kommer fra Europa til USA».

I den rundt ni minutter lange talen lovet han «tøffe tiltak» og en «aggressiv innsats» for å slå tilbake viruset.

Lovet å beskytte amerikanske liv

Han sa at USA jobber bedre enn Europa for å hindre smittespredning.

– Vi har verdens beste team, og vi har tatt tidlig grep, sa han.

Han lovet å arbeide med full kraft for å beskytte amerikanske liv.

– Vi må samles for å håndtere denne krisen, sa Trump.

Trump snakket i talen om epidemien som et problem som i stor grad har rammet verden utenfor USA.

Han snakket ikke like mye om nye tiltak for å begrense spredning innenriks i USA, men hadde noen råd, som å unngå unødvendige reiser til områder der det var mye folk. Og at de som føler seg syke, bør holde seg hjemme.

Han lovet at det vil komme økonomisk hjelp for arbeidere som ikke kan jobbe på grunn av sykdom.

Han sa at test-kapsiteten skal «øke raskt», og at mye skal skje «fort».

– Veldig, veldig lav risiko

Trump understreket at risikoen for å blir smittet er «veldig, veldig lav for vanlige amerikanere». Men han sa samtidig at eldre mennesker må være «veldig, veldig forsiktige».

Ifølge den britiske avisa The Guardian er det uklart hvor mange som faktisk er smittet i USA siden landet har testet langt færre enn europeiske land.

Ifølge en oversikt fra John Hopkins University er det registrert 1279 smittetilfeller i USA og 37 mennesker er bekreftet døde. En stor del av de amerikanske dødsfallene har skjedd i delstaten Washington nordvest i landet.