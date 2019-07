USA søker internasjonal koalisjon mot Iran

De siste ukene har spenningene mellom USA og Iran økt i Persiabukta, der nesten en tredel av verdens olje blir transportert. USA har flere ganger anklaget Iran for å ha angrepet tankskip i området, og iranerne har svart med å skyte ned en amerikansk drone.

Nå vil amerikanerne sikre området.

– Vi ønsker nå å gå sammen med flere land for å se om det er en mulighet til å danne en koalisjon som klarer så sikre trygghet på begge sider av Hormuzstredet, fortalte general Joseph Dunford nyhetsbyrået Reuters i natt.

Ifølge Dunford vil de i løpet av de neste ukene finne ut hvilke land som «har den politiske viljen» til å støtte forslaget.

USA sier de vil stå for militære kommandørskip og overvåkning.

Les Urix forklarer: Et farlig spill

Nye sanksjoner

I juni uttalte USAs utenriksminister, Mike Pompeo, at han håpet minst 20 land, inkludert Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater, ville bli med å sikre trygg trafikk gjennom det viktige stredet ytterst i Persiabukta.

I slutten av forrige måned innførte USA og president Donald Trump nye og strengere økonomiske sanksjoner mot Iran.

Ønsker «diplomatiske løsninger»

En amerikanskledet koalisjon vil ikke fungere og innebærer «ingenting nytt», svarte det iranske utenriksdepartementet da.

Samtidig med sabelraslingen understreket Pompeo at USA er villig til å forhandle med ledelsen i Teheran.

– Vi er forberedt på å forhandle uten forhåndsbetingelser, sa han.

USA, Storbritannia, Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater har tidligere uttalt i en felles uttalelse til orde for «diplomatiske løsninger» i møte med Iran.

I dag har Det internasjonale atomenergibyrået, IAEA, kalt inn til et hastemøte på initiativ fra USA for å diskutere hvordan de skal håndtere situasjonen etter at Donald Trump trakk USA fra Iran-avtalen og at spenningen har økt denne sommeren.