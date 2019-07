President Donald Trump sier i en uttalelse at immigrasjonsmyndighetene ICE skal starte aksjonene søndag, skriver nyhetsbyrået AP.

– Folk kommer ulovlig inn i landet og vi sender dem lovlig ut av landet, sa presidenten.

Ifølge Reuters kommer ICE særlig til å rette aksjonen mot familier som er utvist fordi de ikke har møtt i retten.

– Denne familie-operasjonen er ikke noe nytt. Den er en del av våre daglige operasjoner, sier den fungerende lederen for ICE, Matthew Albence.

Blant byene der det skal aksjoneres er Chicago, Los Angeles, New York og Miami.

Har vært lignende aksjoner før

ICE har som en del av sitt oppdrag å pågripe og eventuelt utvise utlendinger som ikke har fulgt et påbud om å forlate landet.

Det uvanlige i dette tilfellet er at ICE skal pågripe og utvise så mange mennesker på så kort tid.

Samtidig har ICE gjennomført lignende aksjoner før, både under president Obama i 2016 og under Trump for to år siden.

Denne gangen har imidlertid aksjonene fått langt større oppmerksomhet fordi president Trump har annonsert dem på forhånd.

Operasjonen ble først annonsert av president Trump på Twitter i juni, men ble siden utsatt til søndag 14. juli.

– Ikke fått innkalling

Motstandere av aksjonene sier et noen av de berørte aldri har fått innkalling til å møte i retten, skriver The Guardian.

President Trump har flere ganger anklaget migranter for å ignorere innkallinger, men det siste året har støttespillere klaget over at dokumenter er sent til feil adresser eller til feil dato og tid.

Blant annet skal migranter være innkalt til rettsmøte ved midnatt, når retten er stengt, eller 31. november, en dato som ikke eksisterer.

Migranter kan dermed blir arrestert og eventuelt utvist, uten å ha fått sjansen til å tale sin sak i retten.

Den amerikanske borgerrettighetsorganisasjonen ACLU leverte torsdag inn en begjæring til retten i New York og California med krav om at familiene må få en sjanse til å fremme sin sak i retten.

I flere av byene der ICE planlegger aksjoner har aktivister demonstrert og forberedt tiltak for å hjelpe de som blir pågrepet.

Til tross for at president Trump har vært opptatt av å utvise papirløse migranter, ble langt flere utvist under president Obama.

I 2012 ble 410.000 papirløse migranter utvist, mot 250.000 i siste budsjettår.