Barack Obama bestemte at Ukraina i prinsippet kunne kjøpe våpen av USA. Samtidig gjorde han det klart at dette ikke skulle skje i utstrakt grad.

Det er i løpet av de siste årene bare gitt et lite antall eksportlisenser til det private næringslivet i USA slik at de kan selge et fåtall lette håndvåpen til kunder i Ukraina. Det skriver Washington Post.

Det Donald Trump har bestemt, er at USA ikke skal følge linjen fra Obama.

EFFEKTIVT VÅPEN: Javelin kan brukes mot panservogner, bunkere og forsterkede posisjoner. Det gir stor slagkraft til soldater på bakken, og er et populært våpen. Nå skal Ukraina få det. Foto: AP

Ukraina får Javelin

I går ble det kjent at USA godkjenner salg av flere typer våpen til Ukraina.

Pressetalsperson i Utenriksdepartementet, Heather Nauert, sa at USA hadde bestemt at Ukraina skulle få tilgang til det hun kalte «enhanced defensive capabilities». Altså mer avanserte, eller sterkere, forsvarsmuligheter.

Hun ville ikke beskrive hva dette dreide seg om.

Nå er det klart at dette også inkluderer anti-panservåpenet Javelin. Det er et våpen Ukraina har ønsket lenge. Det skriver USA Today, CNN og Ap.

Det har vært vesentlig trykk fra politikere i Kongressen om å gi Javelin til Ukraina. Blant annet fra senator John McCain.

Washington Post skriver at sentrale politikere i Kongressen 13. desember ble informert om at USA skulle forlate linjen fra Obama.

Det hvite hus har ikke informert pressen om dette før under gårsdagens orientering i Utenriksdepartementet.

VIL HJELPE: Senator John McCain er en av mange som har trykket på at USA skal hjelpe Ukraina med våpen. Argumentasjonen er at Ukraina forsvarer sitt eget territorium, og at hjelp både er lovlig og moralsk riktig. Foto: CHIP SOMODEVILLA / AFP

Russerne klager

– Beslutningen i Washington om å levere våpen til Ukraina vil provosere Kiev til å bruke makt i konflikten i Øst-Ukraina, sa den russiske viseutenriksministeren, Grigory Karasin til nyhetsbyrået RIA i dag.

Karasin sa også at beslutningen øker faren for å avspore prosessen mot en fredelig løsning på situasjonen i Ukraina.

En sentral politiker i det øvre kammeret i nasjonalforsamlingen, Føderasjonsrådet, mener våpnene vil bli sett på som amerikansk støtte til å handle.

– Amerikanerne skyver de ukrainske styrkene mot krig, sa Franz Klintsevich til Interfax.

DØD: En som familien aldri vil se igjen. En separatist blir ført i graven. Nå får motstanderne tilgang til amerikanske våpen som vil gjøre situasjonen vanskeligere. Foto: STRINGER / Reuters

Dødelig konflikt

Kamphandlingene mellom de russisk-støttede separatistene i Øst-Ukraina og den ukrainske hæren har blitt mer intens i de siste ukene.

Dette er kamphandlinger som har kostet over 10.000 menneskeliv siden den begynte i 2014.

Den franske presidenten og den tyske forbundskansleren sendte i dag ut en felles melding om situasjonen.

Merkel og Macron sier at partene som nå er involvert i brudd på våpenhvilen, må ta ansvar og snarest mulig gjennomføre det de er enige om.