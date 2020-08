USA skal fjerne kinesiske apper og selskaper som «ikke er til å stole på»

Natt til torsdag norsk tid lanserte USAs utenriksminister Mike Pompeo et program kalt «Clean Network» – eller «rent nettverk» på norsk – som skal hindre at kinesiske apper får innpass, skriver Reuters.

– Apper som TikTok, WeChat og andre som har sine moderselskap i Kina, er en betydelig sikkerhetsrisiko når det gjelder personopplysningene til amerikanske borgere – for ikke å nevne at de er sensurverktøy for det kinesiske kommunistpartiet, sa Pompeo under en pressekonferanse.

I forrige uke hevdet den amerikanske utenriksministeren at TikTok gir opplysninger direkte til det kinesiske kommunistpartiet og landets sikkerhetstjenester.

Dette skal innebære ansiktsgjenkjenning, telefonnumre og informasjon om venner.

– Dette er opplysninger som er en del av den nasjonale sikkerheten, det er del av privatlivet til det amerikanske folk, sa han.

Flere tiltak

I tillegg til å forby apper fra det amerikanske markedet presenterte Pompeo i natt flere tiltak i forbindelse med «Clean Network» som vil begrense Kinas teknologiske tilstedeværelse i USA:

Utenriksdepartementet skal samarbeide med handelsdepartementet og forsvarsdepartementet for å begrense kinesiske nettskytilbyderes mulighet til å samle, lagre og prosessere data i USA.

Forsøke å forsikre seg om at «upålitelige» kinesiske teknologiselskaper som Huawei ikke forhåndsinstallerer godkjente apper på sine produkter, eller gjøre disse tilgjengelig gjennom sine appbutikker.

Sørge for at kinesiske telekommunikasjonsselskaper ikke er tilkoblet amerikanske telekommunikasjonsnettverk.

Sørge for at kinesiske myndigheter ikke omstyrer USAs undersjøiske internettkabler for å innhente etterretning.

Frist til 15. september

Kunngjøringen kommer under en uke etter at president Donald Trump sa han ville forby den populære kinesiske appen TikTok i USA.

Mandag denne uken ga Trump Microsoft grønt lys til å forhandle videre med TikToks kinesiske eiere ByteDance om et oppkjøp av den amerikanske delen av selskapet.

Dersom ikke Microsoft eller et annet amerikansk selskap klarer å gjennomføre kjøpet innen 15. september, blir appen forbudt i USA.

– Det må være et amerikansk selskap. Det må være eid her. Vi ønsker ikke noen sikkerhetsproblemer, sa Trump.

Kinas Utenriksminister Wang Yi sier det er tydelig at USA kun forsøker å beskytte sitt eget teknologimonopol. Foto: CHINA DAILY / Reuters

Kina: – Mobbing

USA har lenge beskyldt Kina for å stjele teknologi og oppfinnelser fra USA, og at de bruker disse åndsverkene til å produsere varer de tjener mye penger på.

Dette skal ha kostet den amerikanske økonomien milliarder av dollar og tusenvis av jobber, i tillegg til å være en trussel mot landets sikkerhet.

Kina har hele tiden hevdet at det ikke er hold i beskyldningene.

I et intervju med det kinesiske nyhetsbyrået Xinhua sier Kinas utenriksminister Wang Yi i natt at USA «ikke har noen rett til å iverksette Clean Network».

Han kaller det «et skoleeksempel på mobbing».

– Hvem som helst kan se at den tydelige intensjonen til USA er å beskytte sitt teknologimonopol og frarøve andre land muligheten til utvikling, sa Wang.