President Joe Biden skal offisielt kunngjøre nyheten senere torsdag.

Dosene skal fordeles gjennom det FN-støttede Covax-samarbeidet til 92 lav- og mellominntektsland og Den afrikanske union (AU). 200 millioner doser skal være utdelt i løpet av året, resten fordeles innen juni 2022.

Ifølge avisen The New York Times' kilder har USA inngått en avtale med Pfizer som innebærer at vaksinene kjøpes til kostpris.

USA har vært under økende press for å vise hvordan landet akter å dele vaksiner med verden. Skjevfordelingen av vaksiner blir stadig tydeligere, og etterspørselen faller i USA. I følge NTB har 64 prosent av den voksne befolkningen i landet fått minst én dose.

– Mer grotesk for hver dag

Lederen for Verdens helseorganisasjon (WHO), Tedros Adhanom, har den siste tiden gått hardt ut mot den økende ulikheten i fordelingen av vaksiner mellom rike og fattige land.

– Gapet blir mer grotesk hver eneste dag, sa Adhanom på en pressekonferanse i april.

Han viste til at flere rike land nå velger å beholde vaksiner på lagre i stedet for å eksportere dem til andre land.

Det er etablert en ordning som skal sørge for at også fattige land får vaksiner, Covax-samarbeidet, men så langt er knapt 30 millioner vaksinedoser distribuert til de 50 landene som er med i ordningen.

– I snitt i høyinntektsland har nesten 1 av 4 fått en covid-19-vaksine. I lavinntektsland er det 1 av over 500. La meg gjenta det: 1 av 4 opp mot 1 av 500, fortalte WHO-lederen.

VAKSINERER BARN: I USA er man nå også godt i gang med å vaksinere barn mot korona. Nå vil president Biden at flere fattige land også skal få tilgang til vaksinen. Foto: Elaine Thompson / AP

Av de 700 millionene i verden som har blitt vaksinert, er kun 0,3 prosent innbyggere i fattige land.

Under den digitale årskonferansen til WHO i slutten av mai, ba Adhanom om et globalt krafttak for å sørge for at minst 10 prosent av innbyggerne i alle verdens land har fått vaksine innen september.

Liten bedring

Til tross for at mange vestlige land, som Norge, nå har ganske god kontroll over pandemien, er situasjonen helt annerledes i store deler av verden.

Offisielle tall viser at hver eneste dag dør rundt 10.000 mennesker nå av covid-19. Og det er bare de offisielle tallene. I fattige land kan de reelle tallene være langt høye.

Tall fra Our Wold in Data viser også tydelig hvor skjev fordelingen av vaksiner er. I Storbritannia har nesten 60 prosent av befolkningen fått minst én vaksinedose. I USA er tallet over 50 prosent, og i de store europeiske landene er tallet over 40 prosent.

Måtte brenne 16.000 doser

Til sammenligning er tallet under 1 prosent av befolkningen i minst 15 land i Afrika. Lavest er andelen i Kongo (0,03 prosent) og Sør-Sudan (0,09 prosent).

Malawi er også blant landene i Afrika som sliter. Landet venter fortsatt på 1,3 millioner doser AstraZeneca-vaksine som skulle kommet for en uke siden.

BORTKASTEDE DOSER: I denne ovnen ved et sykehus i Malawi måtte de brenne over 16.000 doser koronavaksine som var utgått på dato rett etter ankomst. Foto: AMOS GUMULIRA / AFP

De første dosene som kom til landet gikk ut på dato kort tid etter at de ankom. Det resulterte i at 16.000 doser måtte brennes. Nå må de ta imot vaksinen som mange andre land ikke vil ha.

Rykter

På Bwaila Helsesenter i hovedstaden Lilongwe møter NRK Oscar Banya. Han er der for å få andre dose av AstraZeneca-vaksinen. Han bretter opp ermet på genseren mens en sykepleier setter dosen i overarmen hans.

RYKTER: Oscar Banya forteller til NRK at det går rykter i Malawi om at AstraZeneca-vaksinen ikke fungerer. Selv har han takket ja til vaksinen for å beskytte seg mot tredje smittebølge i landet. Foto: Ida Dahlback

– Jeg tar vaksinen for å holde meg frisk før den tredje bølgen av pandemien kommer til Malawi. Det er mange rykter blant folk her om at den ikke fungerer. Noen sier den fører til infertilitet og impotens. Men jeg tror ikke på noen av disse ryktene, sier Banya.

USA følger opp

Biden-administrasjonen har tidligere lovet å gi bort minst 80 millioner vaksinedoser innen utgangen av juni.

I forrige uke opplyste Det hvite hus at Covax vil få 19 millioner av disse dosene, mens USA på egen hånd vil fordele 6 millioner doser til utvalgte land i Latin-Amerika, Karibia, Asia og Afrika.

Globalt er det bekreftet over 3,7 millioner koronarelaterte dødsfall. Over 174 millioner mennesker har fått påvist smitte, men mørketallene antas å være store.