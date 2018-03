USA setter betingelser for Kim-møte

– Dette møtet vil ikke finne sted om vi ikke ser konkrete handlinger som viser at ord og handling stemmer overens, sa pressesjef Sarah Huckabee Sanders fredag.

Pressesjef i Det hvite hus, Sarah Huckabee Sanders. Foto: LEAH MILLIS / Reuters

Hun understreket at mens Nord-Korea på sin side har lovet atomnedrustning, at de skal stanse atom- og missiltester samtidig som de godtar at USA og Sør-Korea fortsetter militærøvelsene sine, har ikke USA gitt etter på noe som helst.

Videre sa Sanders at Donald Trump er «håpefull» om at man vil kunne gjøre ytterligere fremskritt, og at en avtale mellom USA og Nord-Korea vil "være bra for resten av verden".

Flere uklarheter

Samtidig som pressesjef slo fast at Nord-Korea har lovet nedrustning fikk hun problemer med å forklare hva dette egentlig innebærer. Ifølge nyhetsbyrået Associated Press har ikke Det hvite hus noen klar formening om hva nordkoreanerne legger i dette begrepet eller om det inkluderer atomvåpen.

Internasjonale sikkerhetsanalytikere er dermed usikre på hva som vil komme ut av samtalene mellom Nord-Korea og USA.

Flere av dem er skeptiske og mener Nord-Koreas leder Kim Jong-un har størst grunn til å glede seg over at Trump vil møte ham.

Nord-Koreas leder Kim Jong-un følger med på en missiltest. Bildet er fra 16. september 2017. Foto: STR / AFP

– Det gir ham i grunn samme status som USAs president, og det styrker hans forsøk på å få Nord-Korea anerkjent som en de facto atommakt, sier Evan Medeiros, en tidligere Asia-rådgiver for president Barack Obama. Han er tilknyttet tankesmia Eurasia

Group.

– Dette kommer ikke til å lede til atomnedrustning i Nord-Korea, det vil styrke legitimiteten til Kims regime, gi ham mer tid til å utvikle sitt atomvåpenarsenal og gjøre ham bedre i stand til å få lettet sanksjonene, tror Medeiros.

Flere internasjonale sikkerhetseksperter tror ikke samtaler mellom Donald Trump og Kim Jong-un vil føre til nordkoreansk nedrustning. Foto: KCNA VIA KNS / AFP

Thomas Galasz Nielsen ved Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet i Danmark er også skeptisk og kaller møtet et gedigent PR-stunt for den nordkoreanske regjeringen.

– Atomprogrammet har sikret dem akkurat det de ville. Det har gitt dem sikkerhet, og det har fått USA til forhandlingsbordet, sier Nielsen.

Seier for Kim Jong-un

Jeffrey Lewis ved Middlebury Institute of Strategic Studies ser også på det varslede Trump-møtet som en stor seier for Kim Jong-un. Lewis viser til at Nord-Korea i over 20 år har forsøkt å få i stand et møte med USAs president, uten å lykkes.

– Kim har ikke invitert Trump for å gi fra seg Nord-Koreas våpen. Kim har invitert Trump for å demonstrere at investeringen i atomvåpen og missilkapasitet har tvunget USA til å behandle ham som en jevnbyrdig, sier Lewis.

