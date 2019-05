USA sender krigsskip til Midtøsten

USS Abraham Lincoln er 333 meter langt og har over 90 jagerfly om bord. Fartøyet passerte Suez-kanalen for to dager siden. Sammen med hangarskipet var det også flere følgefartøy. Det er foreløpig ikke offentliggjort hvor styrken skal.

Et av skipene er USS Arlington. Fartøyet har både kampfly og landgangskjøretøy om bord.

Det melder den militære publikasjonen Stars and Stripes.

USS Arlington. Bildet er fra en øvelse i mai 2018. Foto: Bebeto Matthews / AP

Enkelte av fartøyene som nå er på vei til Midtøsten skal erstatte styrker som trekkes ut av området. Andre deler av flåten er forsterkninger.

Amerikanske marinefartøy på vei gjennom Suez-kanalen på vei mot ukjent mål i Midtøsten. Bildet er tatt 9. mai. Foto: DARION CHANELLE TRIPLETT / AFP

USA har også sendt flere bombefly til Midtøsten. Flyene er såkalte «langdistanse-bombefly» av typen B-52.

En video som ble offentliggjort fredag viser B-52-fly som lander på en amerikansk base i Qatar. Andre bombefly har landet på flybaser i «det sørvestlige Asia». Flyene kommer fra en base i Louisiana.

Et bombefly av typen B-52 etter landing på flybasen Al Udeid i Qatar. Bildet er tatt 9. mai. Foto: Senior Airman Keifer Bowes / AP

Hensikten med den militære opptrappingen i området er å sende en kraftig advarsel til Iran.

Det er foreløpig ikke klart hvor hangarskipet vil bli stasjonert eller hvor lenge de amerikanske fartøyene blir værende i området.

– Forsvarsdepartementet fortsetter å overvåke aktivitetene til det iranske regimet, militæret og deres stedfortredere, heter det i en pressemelding fra Pentagon.

Utplasserer rakettskjold

Fredag ble det også kjent at amerikanerne sender et anti-missilsystem til Midtøsten. Det skjer etter det amerikanerne oppfatter som iranske trusler.

Systemet skal være på plass i løpet av kort tid. Det er uklart hvor det skal utplasseres, ifølge ABC News.

Et amerikansk anti-missilsystem med Patriot-raketter. Foto: Eugen Warkentin / US Army

Advarsel til Iran

– USA ønsker ikke krig med det iranske regimet, men vi er klare til å svare på alle angrep, om det så er via stedfortredere, den iranske Revolusjonsgarden eller den iranske hæren, uttalte USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton for noen dager siden.

Det hvite hus omtaler truslene fra Iran som «uspesifiserte».

Iran avviser at de har kommet med trusler. De omtaler amerikanernes påstander som feilaktige, og hevder at USA bidrar til økt spenning i området.

Samtidig er iranerne med på å hisse opp stemningen. Fredag siterte det offisielle nyhetsbyrået ISNA en av Irans religiøse ledere. Yousef Tabatabai-Nejad advarte de amerikanske fartøyene som er på vei mot Midtøsten:

– Deres milliardflåte kan bli ødelagt med en rakett, sa han

Uttalelsen ble gjengitt av nyhetsbyrået Reuters.

Ut av atomavtalen

Spenningen mellom USA og Iran har økt under president Donald Trump. Han har trukket USA ut av atomavtalen med Iran. Samtidig har Trump innført en rekke sanksjoner mot landet.

Onsdag ble det også klart at også Iran ønsker å gå bort fra deler av avtalen. Landet har varslet at de vil gjenoppta høyanrikelsen av uran i løpet av kort tid.

LES OGSÅ: Krigsfaren øker i Midtøsten.