USA sender jagerfly til Sør-Korea

De seks F-22 Raptor jagerflyene, som har base i Okinawa i Japan, skal operere fra Sør-Korea så lenge den fem dager lange felles militærøvelsen Vigilant Ace pågår, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Øvelsen starter 4. desember.

Lokale medier melder at de amerikanske flyene skal øve på presisjonsangrep sammen med sørkoreanske jagerfly.

Vigilant Ace er en militærøvelse som Sør-Korea og USA avholder to ganger i året. Under den forrige øvelsen deltok om lag 16.000 amerikanske soldater.

Førte Nord-Korea opp på terrorliste

Øvelsen begynner et par uker etter at USAs president Donalt Trump for få dager siden førte Nord-Korea opp på en liste over stater som finansierer terrorisme, noe som vil gjøre det mulig for USA å innføre flere sanksjoner mot landet.

– I tillegg til å true verden med en atomkatastrofe, har Nord-Korea gjentatte ganger støttet internasjonale terrorangrep. Dette gjør det mulig å innføre flere sanksjoner og legge ytterligere press for å isolere det morderiske regimet, tordnet Trump da han kunngjorde beslutningen, ifølge Reuters.

TERRORLISTE: USAs president Donald Trump kunngjorde i forbindelse med et regjeringsmøte for fire dager siden at han fører Nord-Korea opp på en liste over stater som finansierer terror. Foto: Evan Vucci / AP

Frykter provokasjon før OL

Den spente situasjonen på den koreanske halvøya har skapt utfordringer for Sør-Korea, som skal arrangere vinter-OL i februar.

Sør-Korea vurderer ifølge lokale medier å droppe en storstilt militærøvelse med USA på nyåret, i frykt for å provosere Nord-Korea i forkant av OL.

Sør-Korea sliter med å selge billetter til de mange øvelsene under OL, som finner sted 9. til 25. februar 2018, og til Paralympics som arrangeres 8. til 18 mars.

Tusener av potensielle besøkende vurderer å holde seg hjemme på grunn av det spente forholdet mellom Nord- og Sør-Korea.