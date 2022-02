Amerikanske myndigheter vil sende flere tusen nye soldater til Polen, Romania og Tyskland som følge av spenningen i Øst-Europa.

USA flytter rundt 1000 soldater fra Tyskland til Romania. I tillegg sender de rundt 2000 nye soldater til Tyskland og Polen. Det bekreftet talsmann i Pentagon, John Kirby, på en pressekonferanse i ettermiddag.

Kirby sier forflytningen av tropper er et «umiskjennelig signal om at USA er klar til å forsvare seg mot enhver aggresjon».

John Kirby i Pentagon bekrefter at USA sender flere tusen soldater østover. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP

Høy spenning

USA understreker at soldatene ikke skal delta i strid i Ukraina, men sørge for et robust forsvar i landene de sendes til.

Det har lenge vært høy spenning mellom Russland og Vesten over Ukraina. Russland, som annekterte Krim-halvøya i Ukraina i 2014, krever garantier for at landet ikke skal bli Nato-medlem.

Det får Russland ikke.

Forsvarsalliansen Nato ble opprettet i 1949, for å sørge for et felles vestlig forsvar mot det kommunistiske Sovjetunionen. Nato har gått fra 12 medlemmer i 1949, deriblant Norge, til 30 medlemsland i dag.

ØVELSE: Soldater fra USA, Storbritannia, Polen og Romania på øvelse i Polen i november i fjor. Foto: JANEK SKARZYNSKI / AFP

Norge vil ikke sende soldater

Norges statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere sagt et klart nei til at Norge skal bidra med soldater til Natos opptrapping i øst.

I dag sa Norge også nei til at Ukraina skal få kjøpe våpen fra Norge.

Ifølge Utenriksdepartementet har Ukraina bedt Norge om mer bistand, også til forsvaret.

