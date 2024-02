USA sanksjonerer israelske busettarar

I denne saka kan du lese meir om:

USA er nær alliert med Israel og har vore meir forsiktig enn andre land med å kritisere krigen i Gaza.

Den amerikanske presidenten har derimot ved fleire anledningar fordømt den auka valden mot sivile palestinarar på Vestbreidda.

Torsdag underteikna Joe Biden ein ordre som gir USA moglegheit til å sanksjonere israelske busettarar som har utøvd vald mot palestinarar.

Same dag sanksjonerte USA fire israelarar.

Dei skal ha deltatt i raid av palestinske bustader, trakassering av palestinske bønder og ein israelsk aktivist, og trua palestinarar og beduinar med vald viss ikkje dei forlèt heimane sine.

Sanksjonane gjer at desse fire no ikkje har tilgang til amerikanske eigedommar eller det amerikanske banksystemet.

– Det er for å fremme fred og sikkerheit for både israelarar og palestinarar, seier sikkerheitsrådgivar for Det kvite hus, Jake Sullivan.

– Jeg føler ingenting når jeg ser bilder fra Gaza

Dette er ei vidareføring av innreiseforbodet frå desember.

Då innførte USA visumforbod overfor ekstreme israelske busettarar som har angripe palestinarar.

Minister for nasjonal sikkerheit, Itamar Ben-Gvir, har bedt om at Israel oppmodar palestinarar til å «frivillig migrere». Foto: RONEN ZVULUN / Reuters

Vestbreidda er ein del av dei palestinske områda. Det grenser til Israel i sør, vest og nord, og Jordan i aust.

Men israelske myndigheiter har sidan 1967 bygd stadig fleire bustader på det okkuperte området, både i Aust-Jerusalem og Vestbreidda.

Området blir av FN omtalt som israelskokkupert territorium, derav namnet «den okkuperte Vestbreidda».

Busetnadene er ifølge FN i strid med folkeretten.

Ein israelsk busettar er i denne situasjonen ein israelarar som ulovleg har busett seg i det okkuperte området.

«Busetnader gir sikkerheit og siger»

Søndag organiserte busettarar ein stor konferanse, der 12 ministrar frå den israelske regjeringspartiet Likud deltok.

Både den nasjonale sikkerheitsrådgivaren Itamar Ben-Gvir og finansministeren Betzalel Smotrich, ifølge Al Jazeera.

Her diskuterte dei å opprette busetnader også på Gazastripa, og oppmoda til å «fjerne palestinarar frå Gaza».

Kampanjen gjekk under namnet «Busetnader gir sikkerheit og siger».

I juni godkjente Israels regjering 5000 nye busetnader. Seinast i desember godkjente dei nye 1700, ifølge organisasjonen Peace Now.

På busettar-konferansen blei det vist fram eit kart over korleis busetnader på Gazastripa kan sjå ut. Foto: Ronen Zvulun / Reuters

Dramatisk auke i vald

Valden mot palestinarar påført av israelske busettarar, har auka dramatisk sidan krigen braut ut i oktober.

Ifølge den israelske menneskerettsorganisasjonen Yesh Din var 2023 det mest valdelege året mot palestinarar på Vestbreidda nokosinne, ifølge Times of Israel.

I desember rapporterte FN om at over 300 palestinarar skal ha blitt drepne på den okkuperte Vestbreidda. Dette inkluderer 79 barn.

291 blei drepne av israelske styrkar, åtte av busettarar.

Frå oktober til desember i fjor det rapportert om 343 valdelege angrep i området, og at 1026 palestinarar har måtte flykta frå heimane sine, ifølge UNRWA.

Amnesty har også dokumentert ein drastisk auke av «alvorleg mishandling og bevisst audmjuking» av palestinarar som blir arresterte på den okkuperte Vestbreidda og i Aust-Jerusalem.

Bekymring frå fleire hald

I desember oppmoda fleire vestlege land, mellom anna Noreg, Israel til å setje inn tiltak mot den «rekordhøge valden» på den okkuperte Vestbreidda.

I den felles fråsegna fordømte landa valden utført av det dei kallar ekstremistiske israelske busettarar som «terroriserer» palestinske samfunn.

Også FN har uttrykt stor bekymring rundt den auka valden mot palestinarar.