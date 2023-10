En eksplosjon rammet et område i nærheten av Al-Ahli Arab-sykehuset i Gaza by tirsdag kveld. Ifølge Hamas ble 471 mennesker drept. Amerikansk etterretning anslår at mellom 100 og 300 døde, skriver Reuters.

Det israelske militæret sier at eksplosjonen kom av en mislykket rakett-oppskyting fra gruppen Islamsk hellig krig, også kalt Palestinsk islamsk jihad.

Gazas helsemyndigheter, som styres av Hamas, sier at eksplosjonen kom av et israelsk luftangrep.

Les også: Dette vet vi om eksplo­sjonen ved sykehuset i Gaza

Ingen uavhengige kilder har kunnet slå fast hvem som sto bak angrepet eller bakgrunnen for det. Men blant annet BBC har analysert videoene og bildene fra eksplosjonen og ødeleggelsene, og uttalt at det er flere faktorer som taler mot et isralesk luftangrep.

Israelernes forklaring støttes også av USA.

– Det ser ut som at det skyldes en feilskutt rakett som ble avfyrt fra en terrorgruppe i Gaza, sa USAs president Joe Biden fra Tel Aviv i en pressekonferanse onsdag.

Amerikanske tjenestemenn fortalte CNN at de første bevisene antyder at eksplosjonen kom fra en rakett som ble skutt opp av Islamsk hellig krig.

Joe Biden besøkte Israel for første gang etter at han ble president den 18. oktober, for å vise USAs støtte til Israel i krigen. Foto: EVELYN HOCKSTEIN / Reuters

Norges utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) vil vente med å konkludere. FN jobber med å få klarhet i hva som har skjedd.

– Det jobbes beinhardt med å få avklart det. FN vil gå ut når de føler at de kan konkludere. Det er et så sensitivt og viktig spørsmål, at det er lurt å vente på en endelig avklaring, sier utenriksministeren til NRK.

– Bør undersøke området

Sigbjørn Halsne, seksjonssjef ved Krigsskolen, sier det er vanskelig å trekke noen konklusjoner ut ifra det som er tilgjengelig av bilder og videoer fra åstedet.

For å finne ut hva som faktisk kan ha skjedd, foreslår han at man sender inn et åstedsgranskningsteam der eksplosjonen gikk av.

IKKE AVKLART: Hva traff dette sykehusområdet i Gaza den 17. oktober? Foto: Abed Khaled / AP

– Da kan de for eksempel se på kraterets størrelse og dybde, for å si noe om størrelsen på våpenet, og antakelig opprinnelse, sier Halsne.

Hvis de finner rester av eksplosiver, sier han det også kan brukes til å finne ut hva slags våpen som ble brukt.

– Til slutt kan man se på skadene til menneskene og bygninger rundt, for å prøve å finne ut av hva slags våpen som er blitt brukt, sier seksjonssjefen.

Hvem er Islamsk hellig krig?

Islamsk hellig krig er den første islamistiske palestinske væpnede motstandsgruppen som ble dannet. Det sier Dag Henrik Tuastad, førstelektor i Midtøsten-studier ved Universitetet i Oslo.

De ble stiftet i 1981 i Gaza, med bakgrunn i den egyptiske organisasjonen Det muslimske brorskapet.

– På 70-tallet oppstod det en radikalisme i studentmiljøet i Egypt, hvor en del palestinere studerte. De palestinske studentene tok så med seg dette tilbake til Gaza, hvor de dannet Islamsk hellig krig, siert Tuastad.

Dag Henrik Tuastad forteller at Islamsk hellig krig kunne vokse seg stort, etter de begynte å få pengestøtte fra Iran. Foto: Frode Fjerdingstad / NRK

Tuastad forteller at hovedforskjellen på Islamsk hellig krig og Hamas ligger i fremgangsmåtene deres.

– Islamsk hellig krigs idé om islamiseringen av samfunnet går gjennom væpnet kamp. Blant de som stiftet Hamas mente man derimot at samfunnet måtte islamiseres først, og så kunne man starte den væpnede kampen, forklarer han.

Dette ble tydelig da Islamsk hellig krig kritiserte Hamas for at de legitimerte og deltok i valget i Gaza i 2006.

Støtte fra Syria og Iran

Hamas fikk tidligere støtte fra det syriske regimet, og hadde i mange år sitt politiske hovedkvarter i Syrias hovedstad Damaskus.

Men etter at de trakk seg ut av Damaskus i 2011, gikk mye av den støtten de hadde fått fra regimet, inkludert pengestøtten, over til Islamsk hellig krig.

Ifølge Tuastad førte det til at Islamsk hellig krig i Gaza plutselig fikk mye penger til blant annet våpen – og styrket posisjonen sin.

Ifølge amerikanske sikkerhetsmyndigheter støttes Islamsk hellig krig av regimet i Iran. De er også en kjent støttespiller av Hamas

Tjenestemenn fra både Islamsk hellig krig og Hamas uttalte også i 2021 at de får blant annet våpen fra Iran, og at soldatene deres trenes av den iranske revolusjonsgarden.

Uten regimets hjelp kunne de ikke ha skutt raketter mot Tel Aviv, sa de videre.

Den militante palestinske gruppen Islamsk hellig krig får stor økonomisk og militær støtte fra regimet i Iran. Foto: Adel Hana / AP

Etter det Hamas-ledede angrepet mot Israel tidligere denne måneden berømmet Irans president Ebrahim Raisi også Islamsk hellig krig for å ha deltatt.

– Det som skjedde i de okkuperte områdene og i kampen mot det sionistiske regimet, var en enorm, unik begivenhet. Dere gjorde virkelig det islamske samfunnet fornøyd med denne seirende operasjonen.

Det sa Irans president i en telefonsamtale med Ziad al-Nakhalah, generalsekretær i Islamsk hellig krig, ifølge presidentens egen hjemmeside.

– Hører det de vil høre

Tuastad ønsker ikke å spekulere i hvem som kan stå bak angrepet på Ahli Arab-sykehuset i Gaza.

Men han er overbevist om at det ikke vil påvirke det arabiske sinnet selv om det skulle vise seg at det er en feilet rakett fra Islamsk hellig krig som førte til eksplosjonen.

– Det har allerede festet seg et inntrykk blant palestinerne om at dette var et produkt av en israelsk bombe. De søker egentlig bare bilder og ting som bekrefter denne forståelsen, mener forskeren og legger til:

– Selv om det skulle vise seg at Islamsk hellig krig står bak, har man blitt så godt som immune mot andre versjoner av hva som skjedde enn at det var Israel sin skyld.