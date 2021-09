USA opphever innreiseforbudet i november

Nordmenn og andre beboere i Schengen-området står i dag på lista over personer som ikke slipper inn i USA. Forbudet ble innført da pandemien startet i mars i fjor, og gjelder fortsatt.

Det gjøres unntak for diplomater, journalister og personer med nær familie i USA. Men normale turist- og arbeidsreiser er ikke tillatt. Dette til tross for at koronasmitten nå er mindre omfattende i Europa enn i USA.

INNREISE: Biden-regjeringen gir etter for kritikken fra Europa og tillater innreise for koronavaksinerte. Foto: Evan Vucci / AP

Det har derfor vært økende kritikk mot ordningen den senere tid. Og i dag kom altså nyheten om at den skal oppheves om en drøy måned.

Må være vaksinert

– USA vil gjenåpne for passasjerer fra Kina, India og Europa som har tatt covid-19-vaksinen. Dette vil skje tidlig i november, sa president Bidens koronakoordinator Jeff Zients på en pressekonferanse i Washington.

Forutsetningen for å slippe inn i USA er at man er fullvaksinert, opplyste koordinatoren.

– Internasjonal reising er avgjørende for å knytte familier og venner sammen. Det er også viktig for å støtte små og større forretninger, og for å fremme den åpne utvekslingen av ideer og kultur, sier Zientz.

Det blir ikke krav om karantene for besøkende i USA. Men de må legge fram en negativ test tatt innen tre dager før avreise.

GLEDE: Den norske utenriksministeren gleder seg over kunngjøringen. Foto: Arnt Stefansen / NRK

Glede i Norge og EU

«Det er positivt at USA opphever innreiserestriksjonene for fullvaksinerte», skriver utenriksminister Ine Eriksen Søreide i en kommentar til NRK. «Dette betyr mye for norske borgere, bedrifter og andre organisasjoner med bånd til USA», skriver hun.

Også EU uttrykker i kveld glede over nyheten fra USA:

«Vi er tilfreds med kunngjøringen om at fullvaksinerte reisende fra EU-landene snart vil kunne reise til USA igjen. Det er et lenge ønsket tiltak for adskilte familier og venner, og en god nyhet for næringslivet», heter det i en Twitter-melding.

Den tyske visekansleren Olaf Scholz, som er favoritt til å bli landets nye leder, er også svært tilfreds med den amerikanske regjeringens beslutning.

«Dette er store nyheter – for tyske og europeiske investeringer, for vår eksport og for de atlantiske forbindelser, skriver Scholz på Twitter.