Selv om amerikanerne mener Italia er den største trusselen akkurat nå, vurderer myndighetene å gjennomføre tiltak som kan ramme hele Europa på en drastisk måte.

– Korona-trusselen kommer fra Europa, sier Robert Redfield, som er direktør i The Center for Disease Control and Prevention i USA.

– For å være litt ufin, Europa er blitt det nye Kina, sier han til nyhetsbyrået AFP.

Myndighetene i USA diskuterer om all flytrafikk fra Europa til USA skal stanses.

Direktøren for CDC (The Center for Disease Control and Prevention) frykter virustrusselen fra Europa. Han kaller Europa det nye Kina. Foto: Drew Angerer / AFP

Det sa nestleder i Departementet for nasjonal sikkerhet, Ken Cucenelli, i en høring i Kongressen onsdag.

– Det er til vurdering. Etter hvert som flere land og regioner i Europa blir stadig mer rammet blir dette diskutert fra dag til dag.

– Europa er blitt et unikt problem, la Cucenelli til.

Italienere blir undersøkt

Lederen for Senteret for sykdomskontroll og nestlederen i Departementet for nasjonal sikkerhet mener at den største trusselen kommer fra Italia.

I en høring i Kongressen onsdag sa nestlederen for Departementet for nasjonal sikkerhet, Ken Cuccinelli, at myndighetene vurderer å stanse all innreise fra Europa til USA. Foto: Patrick Semansky / AP

Cuccinelli viser til at italienske myndigheter sjekker alle passasjerer som skal omnbord i fly som går direkte mellom Italia og USA.

Problemet er at mange italienere kan komme inn i USA uten helsesjekk dersom de flyr fra andre byer i Europa.

Cuccinelli er i kraft av å være nestleder i Departementet for nasjonal sikkerhet, også leder for migrasjonsmyndighetene.

I høringen i Kongressen sa han at USA mangler utstyr til å kunne gjennomføre helsekontroller på alle landets flyplasser.

USA mangler tilstrekkelig utstyr til å kunne gjennomføre korona tester på landets flyplasser. Et reiseforbud fra Europa er til vurdering. Foto: Dado Ruvic / Reuters

Klokken to i natt norsk tid skal president Donald Trump snakke om tiltak for å begrense smitten av koronaviruset i USA.