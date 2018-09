USA og Sør-Korea signerte ny handelsavtale

Den amerikanske presidenten Donald Trump og hans sørkoreanske kollega Moon Jae-in signerte en ny versjon av den amerikanske og-sørkoreanske handelsavtalen i New York mandag.

Donald Trump sa på kveldens pressekonferanse med Moon Jae-in at de hadde hatt gode samtaler om handel landene imellom. Han gav uttrykk for at den gamle avtalen var veldig urettferdig ovenfor USA.

– Jeg tror at president Moon og jeg er veldig glade nå. Dette er flott for Sør-Korea og det er flott for USA, sa president Trump.

Den nye avtalen skal blant annet gi bedre muligheter for å eksportere amerikanske produkter til Sør-Korea. Trump nevnte spesielt amerikanske biler, farmasøytiske produkter og landbruksprodukter, som han tror bøndene vil sette pris på.

Moon Jae-in sa at han håpet at avtalen vil føre til at selskap fra begge landene kan gjøre forretninger under mer stabile forhold enn tidligere. Moon håpet også at den reviderte handelsavtalen med USA vil styrke samarbeidet på andre områder.

– Dette er vennskap og samarbeid om handel man sjelden ser nå for tida. Jeg vil takke Moon for det gode vennskapet mellom Sør-Korea og USA, sa Donald Trump.

Nærmer seg nytt toppmøte med Nord-Korea

President Donald Trump nevnte også at han jobber godt sammen med Nord-Korea og at det er en positiv utvikling med Nord-Koreas leder Kim jung-un. Han varslet at det vil komme flere nyheter om det i ukene som kommer.

– Kim jung-un og jeg har en avtale om et nytt toppmøte, som vi ser frem til. Tid og sted for dette vil bli annonsert når det er klart, sa Donald Trump.

