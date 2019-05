– Jeg ønsker at forholdet mellom USA og Russland gjenopprettes. Det sa Russlands president Vladimir Putin da han tirsdag kveld møtte den amerikanske utenriksministeren Mike Pompeo.

Putin sa også at han var fornøyd med innholdet i den såkalte Muellerrapporten, der mulig russisk innblanding i det amerikanske presidentvalget i 2016 ble undersøket.

Rapporten slo fast at det hadde vært forsøk på russisk påvikning av valget, men at det ikke var bevis for direkte samarbeid mellom russiske interesser og kampanjen til Donald Trump.

Mike Pompeo møtte Vladimir Putin i den russiske bade- og OL-byen Sotsji etter at han hadde hatt møte med sin russiske kollega Sergej Lavrov.

Uenige om det meste. USAs utenriksminister Mike Pompeo møtte tirsdag ettermiddag sin russiske kollega Sergej Lavrov i Sotsji Foto: POOL / Reuters

Det var til tider en tøff tone på pressekonferansen etter dagens møte mellom de to utenriksministerne.

Pompeo og Lavrov understreket at det er mange saker de to land har svært ulikt syn på. Det gjelder blant annet hvordan man skal forholde seg til Irans atomprogram.

– Vi ønsker ikke noen krig med Iran, sa Pompeo, men understreket at USA vil svare på det han kalte angrep på amerikanske interesser fra Irans side.

Lavrov sa at han håpet at ryktene om at USA nå vil sende militære bakkestyrker til Midt-Østen bare er rykter.

Møte med Sergej lavrov i Sotsji var Mike Pompeos første besøk til Russland Foto: POOL / Reuters

– Vil snakke om atomnedrustning

Utenriksminister Sergej Lavrov sa at USA og Russland er interessert i å få i gang igjen samtaler om atomnedrustning, uten at det ble konkretisert hvordan dette skal skje.

Men han sa at Russland er villig til å akseptere ethvert forlsag om et toppmøte mellom presidentene Putin og Trump i forbindelse med G20-møtet i Japan i juni.

Uenig om Venezuela

Venezuela er også et område der USA og Russland er på kollisjonskurs. Russland har støttet president Nicolas Maduros regime, mens Pompeo på dagens pressekonferanse gjentok at USA mener Maduro bør trekke seg.

Lavrov svarte at han mener den amerikanske innblandingen i Venezuela, med trusler og krav om at Maduro må trekke seg, har lite med demokrati å gjøre.

President Putin sa under sitt møte med Pompeo at et hvert steg fra amerikansk side som kan framprovosere en borgerkrig i Venezuela er helt uakseptabelt.

Tok opp arresterte ukrainske sjøfolk

Mike Pompeo sa på pressekonferansen at han håpet at russisk innblanding i amerikanske valg hørte fortiden til, mens Lavrov gjentok at påstanden om russisk statlig innblanding i den amerikanske valgkampen er en ren fiksjon.

Han sa at han også hadde overlevert et notat om hvordan USA hadde blandet seg inn i indre forhold i Russland.

Pompeo sa at han hadde tatt opp situasjonen for de ukrainske sjøfolkene som Russland holder arrestert etter episoden i Kertsjstredet i slutten av november.

Han mente at en frigivelse av sjøfolkene kunne være en mulighet å få i gang en dialog med den nyvalgte ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskij.

Putins utenrikspolitiske rådgivere Jurij Usjakov sier til nyhetsbyrået Reuters at det ikke ble noe gjennombrudd i møtet mellom den russiske presidenten og Mike Pompeo. Men det skal være enighet om å få til et nytt møte mellom presidentene Putin og Trump, selv om Usjakiov understreker at det ikke er kommert noen formell henvendelse om dette fra amerikansk side.