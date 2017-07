USA og Russland er enige om en våpenhvile i Syria

Det er Russlands utenriksminister Sergei Lavrov som bekrefter enigheten om våpenhvilen, som vil tre i kraft fra søndag.

Han sier at Russland, USA og Jordan er enige om en opprette en såkalt nedtappingssone i områdene rundt Daraa, Quneitra og Sweida.

– De ble enige om våpenhvilen under samtaler i en "konstruktiv atmosfære", sier Lavrov.

Den russiske utenriksministeren sier videre at Trump og Putin også diskuterte hvordan de kan løse krisen i Ukraina.

– En representant fra amerikanske myndigheter vil reise til Russland for samtaler om dette, sier Lavrov.

Langt møte

Det første møtet Trump Putin varte nesten to timer lenger enn de 35 minuttene som var avsatt.

I en kort pause da pressefolk fikk kikke inn i rommet, sa Trump at møtet gikk «veldig, veldig bra». Han virket avslappet og uformell der han satt foran et amerikansk flagg, mens Putin virket mer bestemt, skriver NTB.

Men utenriksminister Rex Tillerson sa at Trump åpnet møtet med å ta opp sin bekymring for russisk innblanding i den amerikanske valgkampen. Tillerson sa det hadde vært en «robust ordveksling» om den angivelige innblandingen.

– Trump presset Putin i saken, og Putin avviste enhver form for innblanding, sier Tillerson.

Ifølge Russlands utenriksminister Sergej Lavrov «aksepterte» Trump Putins forsikringer om at russiske myndigheter ikke forøkte å påvirke det amerikanske presidentvalget.

Klapp og bilde

Før møtet startet sa Trump at han forventet positive resultater for begge land. Putin på sin side sa gjennom sin tolk at han har snakket flere ganger med Trump på telefon, men at man er nødt til å sette seg ned sammen om man ønsker et positivt forhold.

Den amerikanske presidenten sa til sin russiske kollega at det var en ære å være sammen med ham, mens Putin svarte at han var henrykt over å treffe Trump.

Det var bare de to presidentene, deres utenriksministere og tolker til stede på møtet som ifølge planen skulle vare en halv time. De to møttes mens resten av G20-toppmøtet drøftet klimaendringer. Det betyr at de to presidentene står over klimadiskusjonen på G20-møtet.

Allerede på formiddagen traff de to hverandre så vidt. De håndhilste og utvekslet et par ord, og Trump klappet Putin på ryggen, før gruppefotoet av alle topplederne ble tatt.