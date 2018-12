USA og Kina med 90 dagers «våpenhvile» i handelskrigen

USAs president Donald Trump og Kinas president Xi Jinping satt lørdag i en over to timer lang arbeidsmiddag der de to blant annet skulle diskutere den pågående handelskrigen mellom landene. Det hvite hus' økonomiske rådgiver Larry Kudlow sa at arbeidsmiddagen mellom de to statslederne gikk «svært bra».

Det hvite hus dropper inntil videre den tidligere varslede økningen av tollen på kinesiske varer, som egentlig skulle tre i kraft fra 1. januar. Tolløkningen er satt på vent i 90 dager, slik at de to landene får ro til å diskutere handelskonflikten seg imellom.

– Hvis det mot slutten av denne perioden skulle være slik at partene ikke skal ha klart å bli enige, vil tollsatsene heves fra 10 til 25 prosent, heter det i en uttalelse fra Det hvite hus.

Handelskonflikten mellom USA og Kina har eskalert etter at Trump tidligere i år innførte straffetoll på en rekke kinesiske varer, noe som førte til at Kina svarte med toll på mange amerikanske varer.

Øker innkjøp

Trump, som de siste månedene har kritisert Kina og anklaget landet for å forsøke å blande seg i det amerikanske mellomvalget, omtaler i pressemeldingen møtet med Xi som «utrolig og produktivt».

Kina har også bekreftet hovedtrekkene i avtalen mellom landene.

Kina har blant annet gått med på å umiddelbart øke innkjøpet av et uspesifisert antall amerikanske landbruksprodukter. Et av trekkene ved handelskrigen det siste halvåret har vært kinesisk kutt i innkjøp at amerikanske soyabønner og andre landbruksprodukter.

Et annet, konkret resultat av samtalene lørdag er at Kina fra nå av går med på å betegne opioidet fentanyl som reseptbelagt. Det innebærer også at Kina fra nå av vil slå hardt ned på produksjon og salg av fentanyl til USA og straffe det med lovens maksimumsstraff, som i Kina er dødsstraff.

Heroin-gest

Det hvite hus kaller fentanyltrekket en «vidunderlig humanitær gest». Misbruk av sterke reseptbelagte legemidler får mye av skylda for at stadig flere dør av overdose i USA, og det skyldes først og fremst legemidler som inneholder nettopp fentanyl, som er et syntetisk opioid 50 ganger sterkere enn heroin, og som Kina er storprodusent av.

Fentanyl tok livet av blant andre artistene Prince og Tom Petty i henholdsvis 2016 og 2017.

I forkant av møtet uttalte Trump at partene trolig ville ende opp med et utfall som ville bli bra for begge land, og tonen var tilsynelatende vennlig da de to presidentene satte seg til middagsbordet i Buenos Aires lørdag kveld. Til stede var også en rekke av de to presidentenes rådgivere.

Før dørene ble lukket, fikk pressen komme inn og ta bilde og høre Trump hylle «det spesielle forholdet» mellom USA og Kina.

– Jeg er sikker på at vi på et eller annet tidspunkt vil komme fram til en avtale, sa Trump.