USA og Kina enige om rammene for handelsavtale

Kina stilte med viseministrene for handel, jordbruk og finans da de kunngjorde gjennombruddet i forsøket på å få slutt på den 17 måneder lange handelskrigen med USA.

De to landene er nå enige om rammene for en avtale, opplyste viseministeren for handel, Wang Shouwen.

Det betyr at det fortsatt gjenstår forhandlinger før en endelig avtale kan undertegnes.

Containere har hopet seg opp på havner i Kina og USA i perioden med handelskrig. Her fra Qigdao i den østlige Shandong-provinsen i Kina. Foto: STR / AFP

Straffetoll trappes ned

Begge land hadde planene klare for innføring av økt straffetoll på store varegrupper førstkommende søndag.

USA ville legge ny toll på kinesiske forbruksvarer til en verdi av 156 milliarder dollar, ifølge Financial Times.

President Donald Trump og Kinas president Xi Jinping diskuterte handel under G20-toppmøtet i Japan 29. juni. Men det skulle ta flere måneder før de vanskelige handelsforhandlingene ga resultater. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI

Kina planla å svare med 25 % toll på amerikanske biler og bildeler, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Disse planene blir nå droppet.

I tillegg vil amerikansk toll på kinesiske varer til en verdi av 120 milliarder dollar bli halvert, til 7,5 %. Men USA beholder inntil videre 25 % straffetoll på varer med en importverdi på 250 milliarder dollar.

Kina øker importen fra USA

Kina vil øke importen av jordbruksvarer fra USA. Dette er viktig for amerikanske bønder, ikke minst for produsenter av soyabønner, kylling og svinekjøtt.

Kinas visejordbruksminister sa også at importen av hvete og mais kommer til å øke.

Amerikansk svinekjøtt er ettertraktet i det stadig voksende matmarkedet i Kina. Bøndene i USA utgjør dessuten en viktig velgergruppe for Donald Trump i valget neste år. Bildet viser Theresa Fitzgerald under et husdyrmarked i Des Moines, Iowa. Foto: SCOTT OLSON / Afp

President Trump har vært nødt til å innføre ekstraordinære subsidier til bønder som ellers ville betalt en høy pris for den amerikanske handelspolitikken overfor Kina.

De to landene vil dessuten samarbeide om energi- og tjenesteytende sektorer.

Vil beskytte intellektuell eiendom

President Donald Trump har gjentatte ganger beskyldt Kina for å stjele amerikansk teknologi og intellektuell eiendom.

På pressekonferansen i Beijing kom det løfter om å beskytte intellektuell eiendom, uten at noen av viseministrene gikk i detalj.

Derimot vil Kina gjøre det lettere for utenlandske selskaper å få markedsadgang til det kinesiske markedet.

Trump fornøyd

– Vi starter forhandlinger rundt fase to av handelsavtalen umiddelbart, i stedet for å vente til etter 2020-valget. Dette er en utmerket avtale for alle, skriver president Trump i en kommentar på Twitter.