USA minnes sine døde i kveld

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Ariane Gutiérrez ser på mobilen sin. Minnene om faren Geraldo er det eneste hun har igjen. I over en måned kjempet han mot viruset som da spredde seg rundt om i verden.

28. april døde han, 70 år gammel.

Hun forteller til AFP at dagligvarekjeden Publix faren jobbet hos, nektet sine ansatte å bruke munnbind. Dette var på et tidspunkt da dødstallene ikke hadde steget over tusen i USA.

Ariane Gutiérrez sørger over sin avdøde far. Hun har saksøkt dagligvarekjeden faren jobbet på. De nektet han å bruke munnbind i starten av pandemien. Foto: CHANDAN KHANNA / AFP

– Han elsket å svømme, og var veldig aktiv. Han kunne levd i mange år til, sier Ariane til nyhetsbyrået.

Hun saksøker nå arbeidsgiveren sammen med sine søsken. De mener Publix ikke tok ansvar da koronaviruset spredde seg i mars i fjor. Ifølge søksmålet ventet selskapet med å be sine ansatte om å bruke munnbind og beskyttelse til april. Det ble for sent for Geraldo, som stod bak ferskvaredisken.

– Resultatet ble at vi mistet faren vår, sier Ariane.

Publix opplyser til Tampa Bay Times at selskapet har forholdt seg til helsemyndighetenes retningslinjer hele veien. Publix har flere enn 800 butikker i Florida og omegn.

Ariane Gutiérrez savner sin far Geraldo som døde av koronaviruset i april 2020. Foto: CHANDAN KHANNA / AFP

Høyeste i verden

USA passerte 500.000 døde som følge av koronaviruset, ifølge statistikk fra Johns Hopkins University, tirsdag.

Det er rundt ett år siden de første bekreftede tilfeller med covid-19 ble registrert Seattle, Washington.

USAs president Joe Biden vil hedre de som har mistet livet som knyttes til koronaviruset med ett minutt stillhet og lystenning.

Førstedame Jill Biden og visepresident Kamala Harris og hennes ektemann, Doug Emhoff vil delta sammen med presidenten.

Visepresident Kamala Harris for sin andre dose koronavaksine ved National Institutes of Health i Bethesta, Maryland. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Da landet passerte 400.000 koronadøde i januar, ble det holdt en stille markering ved det nasjonale minnebassenget mellom Lincoln-monumentet i Washington.

– Minneseremonien vi hadde for to dager siden vil dessverre ikke bli den siste. Tallet på døde vil trolig nå 500.000 i løpet av neste måned, sa Biden da han signerte ti nye presidentordrer for å styrke innsatsen mot koronaviruset. i januar.

Munnbind i 2022

USAs ledende smittevernekspert Anthony Fauci sier det hele er forferdelig.

– Det er grusomt. Det er historisk. Vi har ikke sett noe i nærheten av dette på godt over hundre år. Ikke siden influensapandemien i 1918, sa USAs smittevernsjef Anthony Fauci til TV-stasjonen NBC.

I El Paso, Texas, ligger de døde etter covid-19 i mobile kjøletrailere utenfor likhuset. Foto: JUSTIN HAMEL / AFP

– Det er enestående når man ser på tallene. Det er nesten utrolig, men det er sant, sa han

Til tross for det, tror Fauci at livet kan begynne å vende tilbake til det normale i løpet av høsten eller vinteren.

På spørsmål fra CNN om munnbind kan være aktuelt lengre, svarte Fauci at det er mulig at munnbind fortsatt er nødvendig i 2022.

– Det er vanskelig å spå, men det kan være at vi må bruke munnbind da også, sa han.

Til tross for det, tror Fauci at livet kan begynne å vende tilbake til det normale i løpet av høsten eller vinteren.

Et minnested for de mange døde av covid-19 er laget av kunstneren Suzanne Brennan Firstenberg ved Robert F. Kennedy Memorial Stadium i Washington, D.C. Foto: Patrick Semansky / AP

Smittetopp i vinter

Det er nesten registrert 30 millioner smittetilfeller i USA. Det reelle smittetallet ansees likevel for å være tre til fire ganger høyere som følge av lav testkapasitet, og fordi mange smittede aldri får symptomer.

USA så en kraftig smittevekst i desember og januar, som delvis knyttes til at folk kom sammen for å feire høytider.

Etter å ha nådd en topp i januar, har smittetallene vært på vei ned. Fauci mener amerikanerne likevel kan måtte vente lenge før livet vender tilbake til normalen.

– Jeg tror vi vil se en stor grad av normalitet når vi kommer til høsten og vinteren, ved slutten av dette året, sa Fauci til CNN.

Gradvis vaksineframgang

Stor optimisme var også knyttet til oppstarten av koronavaksineringen, men mange steder har fremdriften gått saktere enn forventet.

– Det har aldri, noensinne, eksistert en logistisk utfordring med så store konsekvenser som det vi nå forsøker å håndtere, men vi får det gjort, sa USAs president Joe Biden i forrige uke.

Biden har satt seg som mål at 100 millioner amerikanere skal vaksineres i løpet av hans 100 første dager som president. I snitt settes det nå 1,7 millioner doser hver dag.

Over 60 millioner personer har så langt fått sitt første sprøytestikk, mens 18 millioner også har fått dose nummer to.

USA passert en halv million koronadøde - President Biden taler til folket Du trenger javascript for å se video.