USA frykter at ledningen vil gi Russland et pressmiddel overfor europeiske land.

Ifølge USA er Nord Stream 2-gassrørledningen «et verktøy for tvang og politisk innflytelse».

Trump sier ifølge BBC at rørledningen kan «gjøre Tyskland til et gissel for Russland».

Sanksjonene som ble vedtatt i Kongressen tidligere i uka har ført til at arbeidet på den undersjøiske rørledningen allerede har stanset, skriver nyhetsbyrået AFP.

Det sveitsisk-nederlandske selskapet AllSeas stoppet arbeidet på rørleggingsfartøyet «Audacia» i Østersjøen, etter at USA innførte sanksjonene mot en rekke firmaer som deltar i byggingen av den russiske gassrørledningen.

Rørleggingen som skipet «Audacia» er i gang med, er avbrutt. Foto: BERND WUSTNECK / AFP/NTB Scanpix

Politisk betent

Rørledningen skaper økt politisk spenning mellom EU og USA. EU og Tyskland har advart USA mot å iverksette sanksjonene.

Sanksjonene er en del av forsvarsbudsjettet som Trump fredag underskrev på en luftbase utenfor Washington D.C.

Loven setter en frist på 60 dager før straffetiltak blir iverksatt mot selskaper som arbeider på Nord Stream 2 og Turkstream som er en annen gassledning som frakter russisk gass til Tyrkia.

Varsler gjengjeldelser

Både Russland og Tyskland har tidligere fordømt de planlagte sanksjonene.

Russlands president Vladimir Putin har varslet «gjengjeldelsestiltak», skriver nyhetsbyrået DPA. Tysklands forbundkansler Angela Merkel har frabedt seg utenlandsk innblading i tysk energipolitikk.

Gassrørledningen går i internasjonalt farvann fra Finskebukta, sør for danske Bornholm, og til Tyskland. Foto: Samuel Bailey CC BY 3.0

– Tyskland blir et gissel

Nord Stream 2 er eid av russiske Gazprom og er 1225 km lang. Ledningen vil fordoble den russiske gasseksporten til Tyskland. Den første ledningen – Nord Stream – som går parallelt med Nord Stream 2, ble innviet i 2011.

USA mener at gassrørledningen vil gjøre EU mer avhengig av russisk gass, og at leveransene gjennom ledningen vil bety at Russland vil tjene store beløp.

President Trump har sagt at ledningen vil gjøre Tyskland til «et gissel for Russland».