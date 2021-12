USA lover allierte full åpenhet om samtalene med Russland

Dialogen kommer til å dreie seg om «felles mål», sa talsmann i USAs utenriksdepartement, Ned Price, på en pressekonferanse tirsdag.

– Vi har alltid gitt fullstendige og grundige orienteringer til våre allierte etter tidligere møter, understreker han.

Men han sier også at USA ønsker en bilateral samtale med russerne.

– Vi står samlet som en Nato-allianse når det gjelder konsekvensene det vil få for Russland hvis de gjør noe vedrørende Ukraina, men vi står også samlet i vår vilje til å delta i prinsipielt diplomati med Russland, sier Price.

Uakseptable krav

Samtalene mellom russiske og amerikanske diplomater finner sted i Genève 10. januar. På dagsordenen står den spente konflikten om Ukraina og sikkerhetsgarantier som russerne har krevd fra USA og Nato.

Nylig la Moskva fram en rekke forslag som skal bidra til å begrense Natos engasjement i tidligere Sovjet-republikker, som Ukraina og Georgia.

– Russerne er fullt klar over at det er ting i disse forslagene som er uakseptable for USA og våre europeiske allierte og partnere, sier Price.

Men han understreker at USA likevel vil forsøke å finne muligheter for dialog og diskusjon for å sikre en nedtrapping langs grensen mellom Ukraina og Russland.

Samtaler tre dager på rad

Russland har blant annet foreslått at Nato gir garantier for at Ukraina ikke kan bli Nato-medlem. Amerikanerne har på sin side sagt at det ikke blir aktuelt å ta beslutninger over hodet på allierte land, heller ikke Ukraina.

Russland og Nato planlegger ifølge Det hvite hus egne samtaler 12. januar, to dager etter det russisk-amerikanske møtet.

Ifølge USA skal det også holdes et møte i den permanente rådet i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) 13. januar.