USA kritiseres i FN for Jerusalem-kuvending

FNs sikkerhetsråd diskuterer fredag kveld situasjonen etter at den amerikanske presidenten på onsdag kunngjorde at USA anerkjenner Jerusalem som Israels hovedstad og at de vil flytte sin ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem.

Med det brøt president Donald Trump brøt en lenge vedtatt linje i amerikansk og internasjonal politikk.

Planen som aldri ble fulgt

Både israelere og palestinere ønsker Jerusalem som sin hovedstad.

Ifølge den opprinnelige FN-planen fra 1947, skulle Jerusalem være under internasjonal kontroll fordi byen er så viktig for både jøder, muslimer og kristne og huser noen av de viktigste helligdommene i de tre religionene. Men planen ble aldri satt ut i livet.

I stedet ble byen delt mellom Israel, som tok kontrollen over Vest-Jerusalem, og Jordan som fikk kontrollen over Øst-Jerusalem. Slik var situasjonen frem til 1967, da Israel under Seksdagerskrigen okkuperte også den østlige delen. Senere har Israel annektert Øst-Jerusalem og fastholder at Jerusalem for dem er udelbar.

FNs sikkerhetsråd har gjentatte ganger slått fast at den israelske annekteringen er ulovlig, og ingen vestlige land har anerkjent Jerusalem som Israels hovedstad, selv ikke landets nære allierte USA – før nå.

«Vil ikke hjelpe på»

Under behandlingen i Sikkerhetsrådet kom det sterk kritikk mot USA fra Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Italia og Sverige.

SVERIGE: Den svenske FN-ambassadøren Olof Skoog kom med sterk kritikk mot Trumps anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad. Foto: Richard Drew / AP

Sveriges FN-ambassadør Olof Skoog mente USAs handlinger er i strid med folkeretten og vedtak Sikkerhetsrådets tidligere har gjort. Mens den britiske FN-ambassadøren Matthew Rycroft sa USAs beslutning «ikke hjelper freden».

Den franske FN-ambassadøren François Delattre beklaget sterkt USAs nye standpunkt og påpekte hvor ødeleggende den amerikanske anerkjennelsen er for målet om å oppnå en tostatsløsning. Han frykter dessuten at den kan utløse en ny voldsspiral i Midtøsten.

Også Russland vil slutte seg til kritikken mot USA, ifølge russiske diplomatiske kilder.

Kan megle fortsatt

USAs FN-ambassadør Nikki Haley mener derimot det er FN som har ødelagt sjansene til å få til fred i Midtøsten.

Hun sier USA fortsatt har troverdighet til å opptre som megler i konflikten mellom israelere og palestinere.

– USA har anerkjennelse fra begge sider. Israel vil aldri, og bør aldri, bli mobbet inn i en fredsavtale av FN eller en annen koalisjon av land som har vist at de ikke tar hensyn til Israels sikkerhet, sa Haley.

Hun forsikret at USA fortsatt føler seg forpliktet til å bidra til fredsprosessen, som riktignok de siste årene har stått på stedet hvil.

– USA er mer forpliktet enn noensinne til å oppnå fred i Midtøsten. Og vi er trolig nærmere målet enn noen gang før, mente Haley, uten at hun fikk særlig gehør for det blant sine FN-kolleger.

Hun mener USAs nye standpunkt vil hjelpe fredsprosessen «fordi vi da er ærlige om statusen til Jerusalem».

Den palestinske FN-ambassadøren Riyad H. Mansour forsøker å forklare sitt synspunkt til sin amerikanske kollega. Foto: Stephanie Keith / AFP

Haley sa videre at den amerikanske regjeringen anerkjente Jerusalem som Israels hovedstad vel vitende om at det ville føre til internasjonal kritikk og bekymring.

– Men det har vært det amerikanske folks vilje å anerkjenne Jerusalem som hovedstad.

Alle bør flytte ambassadene

Den amerikanske FN-ambassadøren mente det bare er naturlig å flytte den amerikanske ambassaden fra Tel Aviv, hvor de utenlandske ambassadene nå ligger, til Jerusalem.

– Det er der den israelske nasjonalforsamlingen, regjeringen, presidenten, høyesterett og en rekke andre institusjoner holder til, fremholdt den amerikanske diplomaten.

– Alle land burde flytte sine ambassader til Jerusalem, uttalte Haley.

FN-utsending frykter bråk

FNs egen spesialutsending til Midtøsten er sterkt bekymret for hva den amerikanske beslutningen kan føre til.

BEKYMRET: FNs spesialutsending til Midtøsten Nikolaj Mladenov er bekymret over situasjonen. Foto: Mary Altaffer / AP

Nikolaj Mladenov fortalte Sikkerhetsrådet at han frykter at volden nå eskalerer igjen.

– Det er en alvorlig risiko for at vi vil se en rekke handlinger, som bare kan skyve oss lenger vekk fra å nå det felles målet om fred, sa Mladenov til Sikkerhetsrådets medlemmer på videolink.

Mladenov mener hvis det internasjonale samfunnet ikke klarer å bidra til å skape fred, så kan konflikten være en kilde til religiøs radikalisering i hele Midtøsten.

Ingen «plan B»

FNs generalsekretær António Guterres har kritisert den amerikanske presidenten og fastholder at spørsmålet om Jerusalems status må avklares gjennom direkte forhandlinger mellom israelere og palestinere.

Guterres har også gjentatt at det internasjonale samfunnet ikke har noen plan B, hvis forsøkene på en tostatsløsning faller.

– Amerikanerne har stått sentralt i forhandlingsforsøkene som har pågått i 30 år. Palestinere har tviholdt på tanken at USA skal hjelpe dem med å få en egen stat, med Øst-Jerusalem som hovedstad.

– Nå synes den tanken død, sier NRKs tidligere Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, som de siste dagene har rapport fra uroen og opptøyene som USAs kuvending har utløst.

Møte uten resultat

En av FN-diplomatene ble spurt av det franske nyhetsbyrået AFP om hva han forventet ville komme ut av Sikkerhetsrådets møte.

– Ingenting, var det sjeldent klare diplomatiske svaret.

Det skal ikke være planlagt en kritisk uttalelse fra rådet, gitt at USA vil kunne nedlegge veto. Møtet vil derfor være mer av symbolsk art.

Men en annen diplomat mente det i det minste ville synliggjøre USAs alenegang og at de ikke har støtte i FN eller fra noen andre store land.