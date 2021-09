USA innrømmer at kun sivile ble drept i droneangrep

– Det var et feilgrep, og jeg uttrykker min dypeste beklagelse, sier sjefen for U.S. Central Command, general Frank McKenzie, nå i kveld.

McKenzie la til at han nå mener det er usannsynlig at bilen som ble truffet og de som døde tilhørte IS-K eller representerte noen direkte trussel mot de amerikanske styrkene på flyplassen i Kabul.

USA angrep bilen med Hellfire luft-til-bakke-missil sluppet fra en drone. Sju av de drepte var barn.

Amal Ahmadi holder opp et foto av sin drepte bror, Zemerai Ahmadi. Han beskrives som en entusiastisk medarbeider i en amerikansk humanitær organisasjon i Afghanistan. Foto: Bernat Armangue / AP

Det yngste barnet var bare to år, og alle de ti drepte kom fra samme familie.

Vannflasker, ikke bomber

Ifølge The New York Times tror det amerikanske forsvaret nå at det de trodde var eksplosiver som ble lastet inn i en hvit Toyota, mest sannsynlig var vannflasker.

Kilder avisa har snakket med sier at sjåføren av bilen, Zemerai Ahmadi, lenge hadde jobbet for en amerikansk hjelpeorganisasjon.

Men amerikansk etterretning trodde at han var knyttet til islamistene i IS-K. Han skal ha blitt observert ved en bolig de mente ble brukt som skjulested av den gruppa som stod bak terrorangrepet mot flyplassen 26. august.

Så sent som 1. september holdt USAs forsvarssjef, general Mark Milley, fast ved at de hadde etterretningsinformasjon om at IS-K gjorde klar et kjøretøy for et nytt selvmordsangrep.

Toyotaens bevegelser skal ha blitt overvåket i 8 timer før droneangrepet.

Sørgende familiemedlemmer ved grava til Amal Ahmadi i Kabul. Fotoet er tatt 13. september. Foto: Bernat Armangue / AP

Nå mener altså USA at de slutningene etterretningen trakk var feil.

En eksplosjon like etter angrepet ble tolket som en bekreftelse på at bilen virkelig inneholdt eksplosiver. Nå tror granskerne i Pentagon at det kan ha vært en gasstank i oppkjørselen foran huset som eksploderte.

– Vi ber om unnskyldning, og vi vil forsøke å lære av dette grusomme feilgrepet, sier forsvarsminister Lloyd Austin i kveld.

Langt fra første feilbombing

I 2017 bestemte USAs forsvarsledelse at reglene og rutinene i forbindelse med luftangrep i Afghanistan skulle bli mindre strenge.

Det førte til at antall drepte sivile økte med 330 prosent i perioden 2017 til ut 2019, ifølge en rapport utarbeidet av Brown University i USA.

Bare i 2019 ble 700 sivile drept i amerikanske og allierte luftangrep, mer enn i noe annet år siden krigen startet i 2001.

Etter at USA inngikk en avtale om tilbaketrekking i februar 2020, ble det langt færre angrep med fly og droner fra USA og andre Nato-land.

Men det afghanske forsvaret var under opplæring. Det afghanske luftforsvaret, AAF, drepte 70 og såret 90 afghanske sivile i perioden fra juli til september i fjor, ifølge rapporten.

Det manglet ikke på advarsler. Allerede i 2009 var USAs daværende øverstkommanderende i Afghanistan alvorligt bekymret.

– Hva er det vi ikke forstår? Vi kommer til å tape denne fordømte krigen om vi ikke slutter å drepe sivile, sa general Stanley McChrystal.

En amerikansk drone over flyplassen i Kabul 31. august. Foto: Aamir Qureshi / AFP

Droner erstatter soldater på bakken

Men sjefen hans, president Barack Obama, likte dårlig å la amerikanske soldater risikere livet i en bakkekrig.

I 2009 gikk han med på en styrkeoppbygging, men han gjorde det også klart at tilbaketrekkingen ville starte i juli 2011.

Fra 2014 skulle afghanerne ta over ansvaret for sin egen sikkerhet.

I praksis ble noen tusen Nato-soldater igjen som «rådgivere» etter 2014. Men Obama satset kraftig på å erstatte soldater med droner.

Afghanske sivile har vært med å betale prisen.