USA innfører toll på varer fra Mexico

I første omgang vil tollen være på fem prosent, men USAs president Donald Trump varsler at den kommer til å øke utover sommeren.

Enn så lenge er det uklart hvordan dette vil påvirke den nye handelsavtalen mellom USA, Mexico og Canada.

Trump skriver på Twitter at de vil fortsette å øke tollen etter 1. juli. Ifølge nyhetsbyrået Reuters vil den fortsette å øke til den når så mye som 25 prosent den 1. oktober.

Han har tidligere anklaget myndighetene i Mexico for å gjøre for lite for å stanse menneskene som forsøker å ta seg over grensa mellom de to landene, særlig de som kommer fra andre latinamerikanske land, som El Salvador, Honduras og Guatemala.

Statssekretær i Mexicos utenriksdepartementet, Jesús Seade, kaller truslene «katastrofale».

– Hvis dette blir iverksatt, må vi reagere kraftig, sier han.