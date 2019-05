USA innfører ny straffetoll på kinesiske varer

Ved midnatt torsdag, klokken 6.00 fredag morgen norsk tid, gikk fristen ut for å komme til enighet i handelssamtalene mellom USA og Kina.

Dermed gjør amerikanerne alvor av president Donald Trumps trussel om å øke straffetollen på importerte varer fra Kina til USA.

Dermed er en tolløkning på kinesiske varer til en verdi av 200 milliarder dollar innført. Kina har lovet å komme med «nødvendige mottiltak» dersom USA innfører høyere toll, skriver NTB.

Kinas visestatsminister Liu He på vei ut fra et møte i Washington torsdag. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP

Samtalene fortsetter

Det hvite hus varslet torsdag kveld at samtalene mellom Kina og USA fortsetter fredag, men tollinnføringen kan skape nye spenninger mellom partene. Den kinesiske visestatsministeren Liu He er i Washington for å forhandle med amerikanerne.

«President Donald Trump møtte USAs handelsrepresentant Robert Lighthizer og finansminister Steven Mnuchin etter deres første møte med Kinas delegasjon. Sammen ble de enige om å fortsette diskusjonene i morgen», heter det i en uttalelsen fra Det hvite hus som NTB gjengir.

Handelskonflikten mellom USA og Kina har pågått i lang tid, og landene forhandler i et forsøk på å bli enige om en ny handelsavtale.

Tidligere denne uken ble Kina anklaget for å ha gått tilbake på en rekke tidligere løfter i handelssamtalene.

Handelsrepresentant Robert Lighthizer og finansminister Steven Mnuchin på vei til å møte Kinas visestatsminister Liu He torsdag. Foto: Jon Elswick / AP

Fortsatt tid

De nye tollsatsene vil i praksis ikke tre i full kraft med det aller første. Økningen gjelder kun varer som forlater Kina etter at fristen gikk ut nå klokken 6.00 norsk tid, skriver nyhetsbyrået AP. Varer som allerede er på vei, vil bli tollbelagt med den gamle satsen på 10 prosent.

Brorparten av frakten mellom Kina og USA skjer med skip. Turen fra Kina til USA over Stillehavet tar vanligvis fra to til fire uker.

Dermed kan også tolløkningen avlyses dersom USA og Kina skulle komme til enighet innen de første skipene når USAs vestkyst.