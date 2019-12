USA innfører 12 ukers betalt foreldrepermisjon

– Dette var noe ingen hadde ventet og jeg lover å utvide den lønnede permisjonen. Vi leverer, slik ingen noen gang har levert før, sa president Donald Trump da han presenterte det nye tiltaket torsdag.

Blir siste OECD-land

USA er det siste industrialiserte landet som innfører en slik statlig ordning som gjelder hele landet, melder CNN. De føderalt ansatte får nå samme tilbud som ansatte i flere av USAs store, private firmaer.

– Statlige myndigheter bør sette et eksempel. Dette er en perfekt anledning for det. Dette vil også gjøre det mer attraktivt for folk å jobbe i statsforvaltningen, sa demokraten Jennifer Wexton, ifølge CNN.

Frem til nå har offentlig ansatte kun hatt krav på 12 ukers ulønnet permisjon i forbindelse med fødsel eller adopsjon. Unntaket er noen delstater, som blant andre New York og San Francisco, som har hatt egne ordninger.

Forhandlinger om romstyrke

Trump sier datteren hans, Ivanka, har ivret for ordningen. Det samme har demokratene. Den nye foreldrepermisjonen er en del av en forhandlingspakke som inkluderer finansiering av et romforsvar.

President Trump har lenge ønsket å opprette en «romstyrke» som en helt ny militær våpengren. En hovedoppgave både for romkommandoen og den foreslåtte romstyrken vil være å håndtere USAs mange militære satellitter. Nå er dette finansiert sammen med den nye permisjonsordningen etter et vedtak i Representantenes hus.

Forslaget skal opp i Senatet neste uke og det er ventet at det vil bli vedtatt også der.

Donald Trump presenterte den nye foreldrepermisjonen i Det hvite hus torsdag. Foto: Kevin Lamarque / Reuters

Mange ulike ordninger

I 1977 innførte Norge betalt fødselspermisjon for alle arbeidende kvinner. I 1978 ble den gjort til en foreldrepermisjon, og det ble åpnet for at far kunne ta ut deler av permisjonen. I Norge i dag har foreldrene til sammen 46 ukers lønnet permisjon etter fødselen for å ta seg av den lille.

Ordningene i forskjellige land er svært ulike og kan være vanskelig å sammenligne. Ifølge OECD topper Estland blant landene i Europa med 85 ukers lønnet permisjon.

I den andre enden av skalaen finner vi Australia, New Zealand og Sveits som gir sine nybakte foreldre mindre enn ti ukers permisjon.