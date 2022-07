USA hever styringsrenta med 0,75 prosentpoeng

– Det er viktig at vi får inflasjonen ned til målet vårt på 2 prosent hvis vi skal ha en vedvarende periode med arbeidsmarkedsvilkår som er til fordel for alle, sier sentralbanksjefen, Jerome H. Powell, i en pressekonferanse etter kunngjøringen av rentehevingen.

Inflasjonen i USA øker måned for måned, og sentralbanken har begynt å innføre sterke tiltak for å forsøke å få kontroll.

I juni økte inflasjonen til 9,1 prosent sammenlignet med året før.

Sist USAs sentralbank økte styringsrenta var i juni, hvor de hevet den med 0,75 prosentpoeng.

Inflasjonen har gjort matvarer dyrere for husholdninger. Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP

– Hvis du mister kontroll på prisene blir det mer usikkerhet. Det blir vanskelig for folk å investere og planlegge konsum. Vi har sett eksempler på det historisk at det kan gå galt hvis man mister kontrollen på det, sier Katrine Vellesen Løken økonomiprofessor ved Norges handelshøyskole til NRK.

– Det er mye som påvirker både priser og arbeidsledighet, krise og forsyningskjeder for eksempel. Dermed er det ikke helt sikkert, men det er et av de få instrumentene vi har for å prøve.

Renteheving er et middel et lands myndigheter eller sentralbank kan bruke for å dempe inflasjon. Renteheving gjør det dyrere å låne penger i banken.

Renteheving vil dermed dempe etterspørselen i markedet, noe flere økonomer varsler vil skape en økonomisk krise.

Ifølge økonomer i Goldman Sachs er sannsynligheten for økonomisk krise i USA 50 prosent de to neste årene.

Uenige om medisinen

Rentehevingene har også ført til politisk uenighet i USA om hvordan man skal håndtere den høye inflasjonen.

Den demokratiske senatoren i delstaten Massachusetts, Elizabeth Warren, har i et innlegg i Wall Street Journal advart at rentehevingene kommer til å skade arbeiderklassen.

Den tidligere finansministeren til USA, Lawrence Summers, sa i et intervju til CNN at sentralbanken må ta i bruk sterkere virkemidler, og at å ikke få kontroll på inflasjonen vil være en større feil enn å tillate en økonomisk krise.

USA opplever den høyeste inflasjonen på 40 år, og landets president, Joe Biden, har uttrykt at å få kontroll på de økte prisene er hans øverste prioritet.

Bensin har hatt en av de høyeste prisøkningene. Foto: JOSEPH PREZIOSO / AFP

– Inflasjon er den mest pressende økonomiske utfordringen. Det påvirker nesten hvert eneste land i verden, sier Joe Biden i en pressemelding.

– Vi må klare å få prisveksten under kontroll fortere, sier presidenten.

Nesten alle sektorer i USA er påvirket av inflasjonen. Matprisene har økt med over 10 prosent og bensinprisene økte med nesten 60 prosent sammenlignet med året før.

Må unngå økonomisk krise

Den siste tida har flere økonomer varslet at heving av styringsrenta vil kunne føre til økonomisk krise.

– Vi prøver ikke å sette i gang en økonomisk krise, og vi tror ikke vi trenger det, sier Jerome H. Powell under pressekonferansen.

Han sier likevel av arbeidsmarkedet sannsynligvis vil svekkes framover.

– Inflasjon er ikke nødvendigvis en dårlig ting. Vi får økonomisk krise nå dersom sentralbanker adopterer aggressive strategier for å stoppe inflasjon, sier Adam Tooze, professor i økonomisk historie ved Columbia University til NRK.

– I dette tilfellet kan det være sentralbankspolitikk som utløser det.

Den globale vekstprognosen til Det internasjonale pengefondet er på 3,2 prosent for 2022. I 2021 var den globale veksten på 6,1 prosent.

USA har sett historisk lav arbeidsledighet. En frykt mange har er at rentehevingene vil føre til økt arbeidsledighet.

USA har hatt lav og stabil arbeidsledighet de siste månedene. Det kan endres med rentehevingene. Foto: ROBYN BECK / AFP

– Det er en risiko for at arbeidsledigheten vil øke fra det som er et historisk lavpunkt, sa sentralbanksjefen, Jerome H. Powell i en høring foran finanskomiteen i Representantenes hus i juni.

– Litt av kostnaden ved å øke renter er at arbeidsledigheten øker litt, sier Katrine Vellesen Løken.

Bruttonasjonalprodukt i USA for andre kvartal blir offentliggjort i morgen. I første kvartal krympet den amerikanske økonomien med 1,6 prosent.

Nedgang i to kvartal er et typisk tegn på resesjon.