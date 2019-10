En av de ubemannede romfergene til Pentagon landet sist helg på Kennedy Space Center i Florida. Det er det amerikanske forsvarets lite omtalte romferge som har tilbrakt de siste to årene i verdensrommet.

Med 780 dager i rommet, er rekorden på 718 dager ettertrykkelig slått, kan vi lese på nettstedet Space.com

Da USA avsluttet sitt sivile program for romferger i 21. juli 2011 etter 30 års virksomhet, fortsatte de militære sine oppskytinger. Den militære varianten har gjennomført sine ekspedisjoner siden 2010 og de er bygget av Boeing-fabrikken.

En besøkende på en romfartsmesse i Colorado Springs tidligere i år tar et bilde av en modell som viser den militære romferga X-37B Orbital Test Vehicle. Foto: JASON CONNOLLY

Militære eksperimenter

De militære romfergene ligner de sivile, men de er mye mindre og ubemannet. De skytes opp ved hjelp av en rakett, men lander på en rullebane, som et fly.

USAs flyvåpen har to romferger av typen X-37B og de har gjennomført flere romferder.

Den militære romferga X-37B ved romsenteret Titusville, Florida. før utskytingen som fant sted 5. april 2010. Foto: HO / Afp

De har et solpanel for å fange opp energi til å drifte funksjoner om bord. X-37B var opprinnelig designet for å oppholde seg 240 dager i rommet, men lengden på romferdene er nå utvidet betydelig.

De bærer med seg utstyr til militære eksperimenter og undersøkelser. Ifølge nyhetsbyrået Reuters, er dette hemmelig virksomhet som Pentagon ikke vil fortelle om.

Det har likevel blitt kjent at det er utført tester av hvordan ulike typer elektronikk fungerer i verdensrommet, skriver Space.com. Det er også utført tester av hvordan «heat pipe technology» opptrer under lengre opphold i rommet. Slike «varmerør» kan transportere varme på en mer effektiv måte enn massivt kobber eller sølv.

Ny kunnskap og bedre satellittbilder

– X-37B fortsetter å vise oss hvor viktig det er med romferger, for de kan brukes om igjen, sier Barbara Barrett, som er statsråd for Flyvåpenet i USAs regjering.

Hun sier at USA for hvert nytt oppdrag samler inn nye kunnskaper.

Den militære skytteltrafikken skal også ha til hensikt å berede grunnen for å utplassere mindre spionsatellitter i lavere baner rundt jorda, enn det som har vært vanlig til nå.

Barbara M. Barrett er politisk ansvarlig for USAs flyvåpen og mener de militære romfergene tilfører USA mye informasjon. Foto: MARK WILSON / AFP

Det kan gi det amerikanske forsvaret tydeligere filmer og bilder av virksomhet på jordas overflate enn i dag.

Miniromferga er 8,8 menter lang og 2,9 meter bred. Vingespennet er 4,6 meter. Lasterommet er på 1,0 x 1,2 meter. Til sammen har Pentagons to romferger tilbrakt 2.865 dager i rommet.

