USA godkjente vaksine etter press fra Trump

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det er avisene The Washington Post, The New York Times og nyhetsbyrået Associated Press som skriver at statssjef Mark Meadows ringte FDA-sjef Stephen Hahn og truet ham med oppsigelse dersom ikke vaksinen ble godkjent før lørdag.

– Få de fordømte vaksinene ut NÅ, tvitret president Donald Trump selv fredag ettermiddag, lokal tid.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Tidligere denne uka godkjente både Storbritannia og Canada vaksinen fra Pfizer/Biontech. Også Bahrain har godkjent den.

Britene startet vaksineringen tirsdag, mens Canada venter de første 249.000 vaksinedosene i løpet av desember.

I alt har Canada bestilt 20 millioner doser, som er nok til å vaksinere 10 millioner mennesker.

Det er Pfizer Global Supply i Kalamazoo i delstaten Michigan som produserer covid-19 vaksinen. Pfizer samarbeider med det tyske bioteknologifirmaet Biontech, som har hovedbase i Mainz. Foto: Jeff Kowalsky / AFP

Hahn ga etter for presset

Hahns plan var å få vaksinen godkjent lørdag, etter at et ekspertpanel torsdag anbefalte godkjenning.

Det er mange praktiske og logistiske utfordringer som følger i kjølvannet av en godkjenning.

En rekke dokumenter skal fylles ut. Listen over mulige bivirkninger som sendes ut sammen med hver dose, skal være mest mulig komplett, legene skal informeres og det skal lages en plan for distribusjon.

Ifølge The New York Times er planen å distribuere 2,9 millioner doser i løpet av de første dagene etter godkjenning.

Avisa skriver også at folk som jobber med distribusjon mener en dag fra eller til nå har lite å si for hvor raskt vaksinen kan nå brukerne.

Det er helsearbeidere og eldre på institusjon som vil bli prioritert først.

California er blant de statene som nå opplever en ny smittebølge. Her drives det hjertekompresjon på en koronapasient ved Holy Cross Medical Center i Los Angeles. Igjen er de avhengige av å bruke kjølebiler som likhus og sykehusenes kapasitet er sprengt flere steder. Foto: Jae C. Hong / AP

Globalt kappløp om vaksiner

USA bestilte 100 millioner fra Pfizer i juli, med mulighet til å kjøpe 500 millioner vaksiner til.

Men helseminister forklarte tidligere i uka på PBS Newshour at Pfizer ikke kunne si når de kunne levere den ekstra bestillingen.

Fredag kveld ble de kjent at føderale myndigheter har bestilt 100 millioner ekstra vaksiner fra konkurrenten Moderna. Det kommer i tillegg til de 100 millionene som er bestilt tidligere.

Denne vaksinen er heller ikke godkjent av FDA, men amerikanske myndigheter tar ikke sjansen på at andre kommer dem i forkjøpet.

Storbritannia har sikret seg 40 millioner doser av Pfizer/Biontech-vaksinen. det er nok til å vaksinere 20 millioner mennesker. De første 800.000 kom til landet denne uka.

Canada har allerede kjøpt 20 millioner Pfizer/Biontech-vaksiner, med mulighet til å kjøpe 56 millioner til.

Storbritannias statsminister Boris Johnson var vitne til at de første vaksinedosene ble satt ved Guy's Hospital i London 8. desember. Foto: Frank Augstein / AP

Det har muligens irritert Trump at britene var først ute med å bruke en vaksine produsert av et amerikansk firma.

Russerne er dessuten i gang med å vaksinere med egen vaksine. I dag ble det kjent at svensk-britiske AstraZeneca skal samarbeide med russerne om videreutvikling i fellesskap.