USA frykter de ikke når flokkimmunitet: – Jeg tror de kan spore oss gjennom en chip

– Jeg vil bare ikke ta den. Jeg er ikke redd for viruset, jeg er mer redd for sprøyta, sier Dennis Himmelberger imens ektefellen Darlene nikker anerkjennende med. De to bor i Schuykill fylke, der 69,2 prosent av befolkningen stemte på Donald Trump.

Sola steker og smilene sitter løst på ekteparet som har hengt opp både det amerikanske flagget og et flagg til støtte for Donald Trump utenfor hjemmet sitt. I de idylliske omgivelsene er det lite trafikk og vi blir kun avbrutt av en tilfeldig fjellvandrer som går den naturskjønne og populære Appalachian trail som passerer huset deres.

– Jeg har hørt for mange skrekkhistorier om hva som er i den og alt. Og vet du, de sier de kan spore deg, forklarer Darlene Himmelberger som ikke er alene om å tro på konspirasjonsteoriene som florerer på nettet.

Vaksineskeptikere i distriktene

Selv om USA er preget av urbanisering bor rundt 1/5 av befolkningen, 60 millioner amerikanere, i rurale områder. Nå viser en undersøkelse fra amerikanske helsemyndigheter at disse innbyggerne i mindre grad lar seg vaksinere.

Ifølge rapporten kan de store forskjellene i vaksinasjonstilgang og dekning hindre prosessen med å ende pandemien. Mange NRK møter i området forteller at de ikke vil ta vaksinen fordi de frykter at den er farlig. Ekteparet forteller at de ikke stoler på verken myndighetene eller legen sin som anbefaler at de over 12 år vaksineres for å hindre spredning og alvorlig sykdom med covid-19. De tror heller ikke på de offisielle tallene som viser at over 600.000 amerikanere har mistet livet sitt med covid-19 i USA.

– Det er det de sier. Men jeg vet ikke om jeg tror det, fordi de forteller alle at de døde av covid, selv om det var covid eller ikke, sånn at de kan samle inn mer penger. Jeg tror ikke på det, forklarer de.

På flere forretninger i områdene rundt der ekteparet bor henger det skilt på dørene der det står at det enten er forbudt med masker innendørs eller at man ikke bør entre om man vil holde avstand. Foto: Veronica Westhrin / NRK

Mål å vaksinere 70 % innen 4. juli

Rundt halvparten av alle amerikanere har nå fått en dose eller mer. Men selv om Joe Biden har satt seg som mål å vaksinere 70 prosent av den voksne delen av befolkninga innen 4. juli hersker det tvil om det vil skje.

Nyhetsbyrået AP meldte nylig at Biden trolig ikke vil nå måle om at 70 prosent amerikanere skal være vaksinert med i hvert fall en dose innen 4. juli. Eksperter har også tidligere uttalt at det å nå flokkimmunitet er lite trolig at kommer til å skje i USA.

Nathaniel Herr som underviser i psykologi ved American University sier grunnene til vaksineskepsisen i USA er sammensatte:

– Det er en sterk tradisjon for individualisme i USA. Det blir lært deg fra du er barn at du må passe på deg selv og gjøre ditt beste i konkurranse med andre, forklarer han og viser til at det ikke harmonerer med en tid der amerikanerne blir bedt om å komme sammen og gjøre som myndighetene ber deg om.

Flere grunner til vaksineskepsis

Mens det for to måneder siden ble satt 2 millioner doser vaksiner daglig har tallet nå falt til noen hundre tusen. I skrivende stund har 65 prosent amerikanere over 18 år mottatt minst en dose og vaksinen har vært tilgjengelig for alle over 12 år i lang tid.

– Det er ulike typer mennesker i USA som for ulike grunner er skeptiske til vaksinen. For afrikanskamerikanere er det en historie med medisinsk misbruk og eksperimenter uten samtykke. Og det gjør at de føler at de kanskje ikke tror at myndighetene eller det medisinske miljøet bryr seg om dem. På den andre siden har du, særlig blant hvite amerikanere, en manglende tillit til myndighetene av forskjellige grunner. Egentlig ikke så ulike afrikansk-amerikanere, som også mangler tillit, sier han og viser til at mange av dem føler at valgseieren til Donald Trump ble frarøvet dem.

Ekteparet tilhører den siste kategorien. De mener Donald Trump er den rettmessige vinneren av valget, selv om de her taler mot fakta. Tallene viser at Joe Biden er den rettmessige vinneren av det presidentvalget i 2020.

– Det finnes ikke en eneste mulighet for at Joe Biden vant det valget på en rettferdig måte. Det skjedde bare ikke, sier Dennis Himmelberger og langer ut mot media og landets helsemyndigheter.

– Du sier at du ikke tror på media, men du sier også at du tror myndighetene kan spore deg og at det blir brukt deler fra fostre i vaksinen. Hvem fortalte deg det?

– Vel, det er jo overalt i nyhetene. Det er overalt, sier han.

– Så du tror på de mediene som forteller deg det?

– Vel, jeg vet ikke om jeg faktisk tror på det eller ikke, men jeg tar ikke sjansen på det, forklarer han.

– Er det noe som kan overbevise deg om å ta vaksinen?

– Nei, ingenting. Ikke engang du, avslutter han til NRK som nok en gang understreker at det ville være lurt å ta vaksinen både for å forebygge sykdom hos seg selv, men også for å beskytte andre.