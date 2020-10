USA-ekspert: Slik kan Biden dra nytte av koronasyk Trump

Statsviter og redaktør for nettstedet AmerikanskPolitikk.no Foto: Privat

Fredag morgen ble det kjent at USAs president Donald Trump og førstedamen Melania er smittet av koronaviruset. Trump er nå lagt inn på et militærsykehus for observasjon de neste dagene.

Flere i Trump sin omgangskrets har meldt om positive prøvesvar på covid-19.

Are Tågvold Flaten er statsviter og redaktør for nettstedet AmerikanskPolitikk.no. Han mener at Trumps koronasykdom setter hele valgkampen på hodet.

– Biden-kampanjen tar nå ned negative Trump-reklamer. Samtidig beskylder Trump-kampanjen Biden for å komme med angrep mot Trump på sykesengen, noe som ikke stemmer. Trump-kampanjen har ikke gått med på å tone ned valgkampanjen på samme måten som Biden-kampanjen, sier Flaten.

Han tror det er en god strategi å sitte stille i båten for utfordrer Joe Biden.

– At Trump nå er smittet understreker Biden-kampanjen sitt poeng om at Trump ikke har håndtert pandemien godt nok i USA. Når Trump gjør narr av Biden for å bruke munnbind i en debatt for selv å bli koronasmittet, så er ikke det en styrke for Trump.

Trump på vei til sykehuset. Foto: LEAH MILLIS / Reuters

Må vise at han ikke utnytter situasjonen

Flaten mener det er viktig for Biden å vise at han ikke utnytter situasjonen, slik at republikanerne igjen kan bruke dette mot ham.

– Det er nok lurt å la fokuset være på Trump og stadig flere som blir smittet. Det understreker Biden sine poenger om at Trump ikke har tatt covid-19-situasjonen på alvor.

Flaten sier Biden ligger langt foran i valgkampen historisk sett.

– Ledelsen hans er mer solid enn den var for Hillary Clinton i 2016. Men vi er i oktober og det kan komme flere overraskelser, sier Flaten.

Trump takker før støtter i en videohilsen.

Historiker og forfatter Hans Olav Lahlum. Foto: NRK

– Biden mer presidentaktig

I løpet av de siste timene har det kommet frem at flere i Trump sin omgangskrets er koronasmittet. Historiker og forfatter Hans Olav Lahlum mener nettopp dette kan svinge pendelen i negativ retning for Donald Trump.

– Det er alvorlig at flere i Trump sin omgangskrets er smittet med tanke på de politiske konsekvensene. Det viser dårlig smittevern innen toppsjiktet av administrasjonen i Det hvite hus. Det styrker inntrykket om at utfordreren Joe Biden fremstår som mer ansvarlig og presidentaktig.

– Hvordan vil det påvirke valgkampen dersom det viser seg at han har smittet flere etter at han selv fikk vite at han er smittet?

– Utviklingen vi har sett på det området de siste timene går i klart negativ retning for presidentens valgkamp. Dårlig smittevernberedskap innenfor Det hvite hus er lite tillitvekkende i den situasjonen USA befinner seg i.

Sympatistemmer

Lahlum tror også Trump kan også få flere stemmer i sympati.

– Men skadeeffekten for Trump er større på grunn av den dårlige smittevernhåndteringen.

Joe Biden har på meningsmålingene ligget mellom fem og åtte prosentpoeng foran Donald Trump.

– Ingen i moderne tid har klart å vinne når man ligger så langt etter en måned før valgkampen. Trump var i en presset situasjon allerede før dette, sier Lahlum.

President Donald Trump og hans kone, førstedame Melania Trump, har testet positivt for covid-19. Nå starter et stort smittesporingsarbeid hvor flere sentrale politikere i USA trolig må testes.