USA dropper straffetoll på varer fra Mexico

Det kunngjorde USAs president Donald Trump på Twitter natt til lørdag.

– Jeg har gleden av å informere dere om at USA har blitt enige med Mexico om en avtale. Tollsatsene som skulle innføres av USA på mandag mot Mexico droppes inntil videre, skriver Trump.

Dermed unngår Mexico innføringen av straffetollsatser som skulle tre i kraft mandag.

Meksikanske grensevakter nær Guatemala har strammet til kontrollen få dager før Trumps tidsfrist utløper. De forsøker å stanse et følge på 1200 migranter og har pågrepet 400 av dem. Foto: Marco Ugarte / AP

Til gjengjeld har Mexico bundet seg til å innføre tiltak for å redusere eller hindre illegal innvandring fra Mexico til USA. Landene er også enige om å utveksle informasjon og å samarbeide videre.

Mexicos økonomi er i stor grad avhengig av eksport til USA. Amerikanerne kjøper årlig varer til en verdi av 350 milliarder dollar fra Mexico. En tredel er biler og motordeler til bilindustrien i USA, som allerede har vanskelige tider.

Vil stoppe ulovlige innvandrere

Trump skriver videre at avtalen vil føre til at ulovlig innvandring over grensen fra Mexico vil forsvinne eller reduseres kraftig.

Utenriksminister Marcelo Ebrard leder den meksikanske delegasjonen i toll-forhandlingene med USA. Foto: Jacquelyn Martin / AP

Representanter fra Mexico, under ledelse av utenriksminister Marcelo Ebrard, har de siste dagene forhandlet med amerikanske myndigheter Washington D.C.

USA har truet med straffe toll dersom ikke Mexico greier å strømmen av migranter gjennom Mexico til USA.

Økte tollsatser

Trump kunngjorde forrige uke at USA innfører toll på 5 prosent på alle mexicanske varer som importeres til USA fra 10. juni.

Tollsatsen vil øke til 10 prosent 1. juli, og deretter med 5 prosentpoeng hver måned, inntil den når 25 prosent 1. oktober, hvis Mexico ikke klarer å hindre migranter i å ta seg ulovlig over grensen til USA.

Fredag ble det klart Mexico sender 6.000 soldater til grensen mot Guatemala for å stanse migranter på vei til USA. Også andre steder i landet vil utplassere soldater.

Migranter klatrer over piggtrådgjerder for å unngå å bli tatt av grensemyndighetene. Dette bilder er tatt tidligere denne uka nær grensa til Guatemala. Foto: Marco Ugarte / AP

Viktig sak for Trump

Bakteppet er migrantstrømmen gjennom Mexico som har forarget Trump-administrasjonen. USA krever at Mexico blir tøffere mot menneskene som tar seg gjennom Mexico og ulovlig inn i USA. Amerikanske grensemyndigheter langs Mexico pågrep 132.000 migranter i mai, noe som er det høyeste tallet på over ti år.

Ulovlig innvandring og grensesikkerhet er en av hovedsakene for Trump. Dette er også ventet å prege hans kampanje for gjenvalg i 2020.

Flere republikanske politikere har vært imot Mexico-toll fordi det kan få økonomiske konsekvenser for USA og amerikanske forbrukere.