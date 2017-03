USA dropper målet om å avsette Syrias president

Norge anerkjenner at Syrias president Bashar al-Assad og hans regime representerer staten Syria. Foto: SANA / Reuters

– Vår prioritet skal ikke lenger være å fokusere på å få fjernet Assad, sier ambassadør Nikki Haley ifølge nyhetsbyrået AFP.

Samme dag har Norge gjort det klart at vi anerkjenner Bashar al-Assads rett til å bruke våpenmakt mot opprørerne i Syria ettersom norske myndigheter ikke ser på opposisjonen som representanter for det syriske folk.

– Norge anerkjenner selvsagt Syria som en suveren stat, og vi har fra norsk side konsekvent forholdt oss til at det er Assad-regimet som i folkerettslig forstand representerer staten Syria overfor verdenssamfunnet, sier statssekretær Marit Berger Røsland i Utenriksdepartementet til NTB.

Norge anerkjenner også Assad-regimets rett til bruk av våpenmakt mot væpnede opprørere.

Det folkerettslige utgangspunktet som er knyttet til de alminnelige reglene om bruk av militærmakt, herunder i FN-pakten, har ikke vært trukket i tvil, sier Røsland.

– Vår kritikk mot Assad-regimet er knyttet til de mange rapporter vi har fått om omfattende og grove brudd på den internasjonale humanitærretten, bl.a. fra FNs undersøkelseskommisjon for Syria, sier hun.

Ikke formell anerkjennelse

Statssekretær Marit Berger Røsland understreker at man fra norsk side aldri formelt har anerkjent den syriske opposisjonen som rettmessige representanter for det syriske folk, selv om dette er en utbredt oppfatning.

Da den daværende norske regjeringen ga støtte til den syriske nasjonalkoalisjonen i 2012, var dette uttrykk for at man anså nasjonalkoalisjonen som en legitim representant for det syriske folk. Samtidig ble det gjort klart at dette ikke innebar noen anerkjennelse i folkerettslig forstand, sier hun.

–Norge har ingen tradisjon for å folkerettslig anerkjenne regjeringer, vi forholder oss til dem, sier hun.

Assad må gå

Selv om Norge anerkjenner Assad som Syrias statsoverhode, og understreker at de syriske opprørerne som mottar norsk trening og støtte i Jordan kun skal kjempe mot IS og ikke Assad-regimet, mener Røsland at den syriske presidenten må gå.

–Norge har lenge ment at det ikke vil bli varig fred med Assad som president og at konflikten må løses gjennom en politisk prosess, sier Røsland.

Hun viser blant annet til rapporter om at Assad-regimet og deres allierte har stått bak et stort antall direkte angrep mot egen befolkning, sykehus, medisinsk personell, hjelpearbeidere og en rekke andre handlinger som kan være å anse som krigsforbrytelser.