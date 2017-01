USAs president Barack Obama kunngjorde i kveld at han hever noen av straffetiltakene mot Sudan. Presidenten sier at Sudan særlig det siste halvåret har gjort store forbedringer på flere områder, både når det gjelder menneskerettigheter og kontakt med voldelige islamske grupper.

Opposisjonspolitikeren Yassir Arman sier han har bevis for at presidenten i Sudan leverer informasjon til USA. Foto: NRK

Etter det NRK erfarer har USA og Sudan i lengre tid forhandlet med sikte på å lette straffetiltakene. I disse samtalene har Sudan tilbudt følsom informasjon om de internasjonale terrornettverkene.

Den fremtredende opposisjonspolitikeren fra Sudan, Yassir Arman sier til NRK at president Omar al Bashir er tett knyttet til terrornettverkene.

Sudan og terror

Denne uka har Yassir Arman besøkt Oslo. Han er generalsekretær i opposisjonspartiet SPLM Nord, og er samtidig leder av partiets væpnede milits med 12.000 mann under våpen i Nubafjellene og Blue Nile-provinsen. Han er klar når han snakker om president Omar al Bashirs forbindelser med internasjonal terrorisme.

– Jeg har klare beviser for at al Bashir holder kontakt med terrornettverkene. Han vet mer om dem enn selveste CIA. Derfor kan han levere informasjon til amerikanerne.

– Hvor har han sine nettverksforbindelser?

– Sudan har grense mot Libya, og etterretningsorganisasjon National Intelligence and Security Service, NISS, står i tett kontakt med islamistiske grupper der. Til det muslimske Afrika-universitetet i Khartoum kommer det ledere fra Boko Haram. NISS har et tett nettverk i Irak, ettersom jihadistsoldater til krigen der kom via Khartoum, sier Arman.

Hemmelige forhandlinger

NRK får bekreftet fra kilder i Khartoum at overlevering av etterretninger til USA bare utgjør én bit av en omfattende fortrolig kontakt mellom de to land.

Sudan har siden 1997 vært rammet av amerikanske sanksjoner, som hindrer valutasamarbeid, bruk av kredittkort og forretningsvirksomhet mellom de to land. Sudan har forhandlet med USA for at sanksjonene kunne fjernes. Det er det som nå skjer.

Sudan nekter for at de samarbeider med terrorister. USA vil, utover å få terroropplysninger, få orden på flyktningstrømmen fra Sudan.

– Velkommen, bin Laden

Hassan al-Turabi inviterte Osama bin Laden til å bosette seg i Sudan. Foto: SALAH OMAR / AFP

Det er ikke tilfeldig at Sudan havnet på USAs terrorliste.

I 1991 inviterte Sudans sterke mann Hassan al Turabi en venn fra Saudi-Arabia til å bosette seg i landet. Riktignok var det Omar al Bashir som var kuppmaker og ble president, men al Turabi var den sterke åndelige leder for de nye religiøse vinder.

Han ville innføre sharialover i Sudan, og han trengte en medspiller. Mannen han inviterte Osama bin Laden.

Det passet denne saudiske milliardæren. Tre år i forveien hadde han stiftet Al Qaida, men var røket uklar med familien. I Khartoum skulle han begrense sin virksomhet til å drive forretninger. Og det gjorde han. Motorveien nordover ble bygget av bin Laden. Han investerte i landbruk.

Infrastrukturen i Sudan ble en helt annen. Arbeidsstokken hans besto av afghanere som hadde vært hans soldater i kampen mot Sovjetunionen i Afghanistan.

bin Laden drev også bank og finans. Han bodde i et rosa, men falmet, tre etasjes hus midt i byen. Han levde enkelte, og hadde ikke bil. Han hjalp de fattige, og ble en populær mann. Men det var ingen lukrativ tid. Han skal ha tapt flere hundre millioner.

Til slutt ble han utvist, etter press fra Saudi-Arabia og USA. Da utstedte han en fatwa over USA og innledet sin krig mot amerikanere.

Terrorlista

Osama bin Laden ble i Sudan i fem år. I den tiden drev han med mer enn veibygging og dyrking av grønnsaker.

Som Al Qaida-leder bygget han opp en mujahedin-styrke, og samarbeidet etter hvert med Egyptian Islamic Jihad. Saudi-Arabia fratok ham statsborgerskapet, og USA ble klar over hva som foregikk.

Det bodde en USA-hatende islamistleder i Sudan. Og landet lot ham drive på. al Turabi holdt seg hånd over hans hode. Dette fikk USA til å sette Sudan på listen over land som sponser internasjonal terrorisme.

Det skjedde i 1993. Da hadde bin Laden bodd i Sudan i to år.

Osama bin Ladens hus i Khartoum. Han bodde i landet i fem år. Foto: STR / Reuters

To år etter at Osama bin Laden måtte forlate Sudan, smeller det i Nairobi og Dar-es-Salaam. USAs ambassader i Kenya og Tanzania blir sprengt.

Etterforskningen viste at det var forbindelser til Egyptian Islamic Jihad, og dermed til Osama bin Laden. USA tar hevnsvarte med å bombe det de trodde var en kjemisk bedriften utenfor Khartoum. Men det var intet lager med kjemiske våpen ved bedriften. Det var en farmasøytisk fabrikk som produserte legemidler.

Krigsforbryteren al Bashir

Slik har Sudan og USA vært hverandres verstinger siden begynnelsen av dette århundre. Men nå har de begge behov for hverandre.

Omar al Bashir er 73 år. Han kom til makten ved et statskupp for 27 år siden.

Det er han som har ført borgerkrigen mot den afrikanske befolkningen i sør. Det er han som godtok at Sør-Sudan ble sin egen nasjon og tok med seg 75 prosent av landets oljeinntekter. Det er også Omar al Bashir som holder politikere fengslet og stanser uavhengige aviser.

Blant hans meritter er krigen i Darfur. Den startet i 2003 og har krevd 300 000 menneskeliv. Samtidig er minst to millioner mennesker blitt fordrevet fra sine hjem.

al Bashir har brukt lokale militser i sin krigføring. Janjaweed-soldater kom ridende og tok for seg, utstyrt med gevær fra regjeringen. al Bashir er siden etterlyst av Den internasjonale straffedomstolen, ICC, i Haag.

Anklagene er meget alvorlige: Fire forbrytelser mot menneskeheten, som inkluderer drap og voldtekt, tortur, tvangsflytting og utryddelse. I to tilfeller har han begått krigsforbrytelser ved å bevisst angripe sivile mål.

Han er også anklaget for å ha begått folkemord mot the stammer, hvor han – ved dem han har kommando over – har forsøkt å gjøre tilværelsen umulig.

Darfur er et lappeteppe av militsgrupper. President al Bashir beskyldes for å ha begått krigsforbrytelser i kampen mot dem. Foto: ASHRAF SHAZLY / Afp

Ser bort fra utleveringsordre

Dette har gjort ham til en statsleder få vestlige land vil ta i. Likevel har han kunnet reise rundt i Afrika og Asia som statsmann. De han har besøkt har valgt å se bort fra ICCs utleveringsordre.

Presidentembetet gir ham immunitet. Han blir ikke utlevert av sitt eget land. Men det kan bli annerledes om han går av. Det gjør han ikke frivillig.

I mellomtiden har han prøvd å bli venn med USA. Det har han klart. Men USA stryker ikke Sudan fra svartelista over nasjoner som støtter terrorisme.