USA ber Russland få slutt på syrisk offensiv

– Syrias regime og dets russiske og iranske støttespillere fortsetter å angripe Øst-Ghouta, en tett befolket forstad til Damaskus, til tross for at FNs sikkerhetsråd har bedt om våpenhvile, skriver Heather Nauert, talsperson for USAs utenriksdepartement på Twitter.

– Regimet hevder å kjempe mot terrorister, men terroriserer i stedet hundretusener av sivile med luftangrep, artilleriild, rakett og et bakkeangrep i emning. Regimets bruk av klorgass som våpen bare forsterker sivilbefolkningens lidelse, fortsetter hun.

– Russland har innflytelse nok til å stanse disse operasjonen hvis landet velger å leve opp til forpliktelsene som ligger i Sikkerhetsrådets våpenhvile, legger Nauert til og viser til at FNs sikkerhetsråd lørdag vedtok en resolusjon om 30 dagers våpenhvile.

Så langt har vedtaket ikke blitt fulgt.

– USA ber om en umiddelbar stans i de offensive operasjonene og øyeblikkelig adgang for humanitære bistandsarbeidere til å behandle de sårede og levere sårt tiltrengt bistand, skriver Nauert.

Russland tilrettelegger trygg fluktrute

Den russiske hæren sier det syriske regimet har tilrettelagt for en trygg fluktrute for innbyggere i beleirede Øst-Ghouta utenfor Damaskus.

Generalmajor Jurij Jevtusjenko i Syria sier syriske regjeringsstyrker vil opprettholde daglige våpenhviler fra klokken 9 til 14, slik president Vladimir Putin har bedt om.

Syriske myndigheter har opprettet en «humanitær korridor» slik at sivile kan forlate den opprørskontrollerte enklaven, ifølge Jevtusjenko. Flygeblader med detaljer om evakueringen vil bli distribuert, heter det videre. Generalmajoren hevder at noen av opprørsgruppene i Øst-Ghouta – blant annet opprørere knyttet til Al Qaida – hindrer sivile i å dra fra området.

Den politiske lederen for den sterkeste opprørsgruppen i Øst-Ghouta, islamistiske Jaish al-Islam, kaller Russlands handlinger «beklagelige».

– Vi ønsker en fullstendig og varig våpenhvile i tråd med FN-resolusjonen, sier Mohammed Alloush til nyhetsbyrået AP.