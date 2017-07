USA ber om lukket møte i FNs sikkerhetsråd etter Nord-Korea-oppskyting

USA har bedt om et lukket møte i FNs sikkerhetsråd, som følge av Nord-Koreas påstått vellykkede rakettest på tirsdag, sier amerikanske diplomater ifølge AFP og Reuters.

Landet hevder selv at det var en interkontinental rakett av typen Hwasong-14 og at den er i stand til å nå den amerikanske delstaten Alaska.

USA bestridet innledningsvis dette, men tirsdag kveld sier to anonyme forsvarskilder til Reuters at det trolig var en interkontinental rakett bestående av to trinn.

Ifølge Pentagon varte flyturen i 37 minutter. Raketten gikk ned i Japanhavet.

Nordkoreanske myndigheter hevder at den nådde en høyde på 2802 km, som er godt ute i verdensrommet, og tilbakela en avstand på 933 km.

Oppskyting fant sted på USAs nasjonaldag 4. juli. I etterkant gikk landets president Donald Trump ut på Twitter og meldte følgende:

– Nord-Korea har nettopp skutt opp nok en rakett. Har ikke denne fyren (Nordkoreas leder Kim Jong-un, red.anm.) noe bedre å gjøre med livet sitt? spurte Trump, og fortsatte:

– Det er vanskelig å tro at Sør-Korea og Japan vil holde ut med dette i lengden. Kanskje Kina gjør et tungt framstøt mot Nord-Korea og gjør slutt på dette tullet, en gang for alle?

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Saken oppdateres.