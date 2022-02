Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Lastebildemonstrasjonene startet i Ottawa i Canada som en protest mot vaksinekravet for lastebilsjåfører som krysser grensen mellom USA og Canada.

USA ber Canadas statsminister være hardere i klypa overfor aksjonistene som står bak lastebilblokadene.

Både ministeren som har ansvar for innenlandsk sikkerhet Alejandro Mayorkas og samferdelsmimnister Pete Buttigieg har ringt til sine kanadiske motparter, skriver Associated Press.

Ministeren for innenlandsk sikkerhet, Alejandro Mayorkas, øver press på Canada om å stanse aksjonistene. Han frykter spredning til USA. Foto: Marcio Jose Sanchez / AP

Amerikanerne har bedt statsminister Justin Trudeau om å sette inn føderal makt for å få oppløst blokadene som blant annet fører til at tre grenseoverganger er sperret.

Canadas transportminister Marco Mendicino bekrefter at føderalt politi fra spesialstyrken Royal Canadian Mounted Police er på vei til to grenseoverganger, Windsor og Coutts.

Super Bowl i fare?

Amerikanske myndigheter frykter at aksjonsformen skal spre seg til USA.

Departementet for innenlandsk sikkerhet skal sitte på informasjon som viser at tilsvarende blokader iscenesatt av lastebilsjåfører, er planlagt i flere amerikanske byer.

Vaksinemotstandere i USA kan komme til å sette aksjoner ut i livet for å blokkere trafikken til Super Bowl i California til helgen, skriver Associated Press.

Ekstra politimannskaper skal allerede være utkommandert i forbindelse med helgens Super Bowl, finalen i amerikansk fotball.

Den 56. utgaven av Super Bowl spilles på SoFi Stadium i Inglewood, California. I Super Bowl LVI er det Los Angeles Rams som møter Cincinnati Bengals på hjemmebane. Kampen spilles søndag 13. februar 2022, kl. 00.30 norsk tid natt til mandag.

Departementet for innenlands sikkerhet sitter også på informasjon om at det planlegges lastebilblokader i Washington i forbindelse med presidentens State of the Union tale i mars, skriver det amerikanske nyhetsbyrået.

– Dette er en okkupasjon

En markant opposisjonspolitiker, Doug Ford, har gjentatte ganger kritisert statsminister Justin Trudeau for å være svak i håndteringen av lastebilaksjonene.

Opposisjonspolitiker Doug Ford mener aksjonene i Canada er en okkupasjon. Han mener statsminister Treudeau ikke gjør nok for å stanse demonstrasjonene. Foto: Frank Gunn / AP

Ford mener det aksjonistene gjør er «en okkupasjon», skriver Associated Press.

Ford har også krevd at domstolen stanser pengeoverføringer til demonstrantene, og skal ha fått medhold i kravet.

Aksjonistene skal ha støtte «i mange leire» og har mottatt 10 millioner kanadiske dollar i støtte fra frivillige givere, penger som blir brukt til blant annet diesel.

Retten begrunnet stans i overføring av penger med at midlene går til ulovlige aksjoner.

Fabrikker på begge sider stengt

Torsdag ble det kjent at fabrikker på begge sider av grensen må stenge fordi de ikke får inn varer fra nabolandet.

Blant fabrikker som er stengt på kanadisk side av grensen er to bilfabrikker som tilhører Ford og tre fabrikker eid av Toyota.

Den mest kjente og mest trafikkerte grenseovergangen som er blokkert av lastebiler, er «Ambassador bridge», broen mellom Detroit i USA og Windsor i Canada.

Ifølge Canadas myndigheter passerer 25 prosent av landets handel via denne overgangen.

Mange støtter aksjonistene i Canada. Folk har samlet inn 10 millioner kanadiske dollar til dem. Myndighetene har gått til retten for å stanse pengeoverføringene. Foto: BLAIR GABLE / Reuters

Aksjonene sprer seg

Politiet i Østerrike kunngjorde torsdag et forbud mot en planlagt protestaksjon som skulle hindre trafikken, inspirert av lastebildemonstrasjonene i Canada.

Det har blitt varslet at flere hundre kjøretøyer skulle samle seg i Wien sentrum fredag, og politiet frykter at demonstrantene har til hensikt å blokkere byens viktigste veier.

Politiet mener også at demonstrantene ville ha forårsaket uakseptabel støy og unødvendige utslipp, og forbyr derfor protestaksjonen, skriver NTB.

Lignende aksjoner har ført til forbud i Paris og Brussel.

I den franske hovedstaden er 7000 politifolk utkommandert fredag i tilfelle aksjonistene ikke respekterer forbudet der.

Arrestasjoner i New Zealand

Over 120 personer ble pågrepet i sammenstøt mellom politi og vaksinemotstandere i en demonstrasjon utenfor New Zealands nasjonalforsamling torsdag.

Torsdag ble 120 aktivister arrestert i Wellington i New Zealand. De er inspirert av aksjonistene i Canada. Foto: MARTY MELVILLE / AFP

Aktivistene hadde slått seg ned på gresset utenfor parlamentet, der de hadde holdt til i to døgn. Tidlig torsdag morgen rykket politiet omsider inn.

Politikonstabler på stedet ble slått og sparket mens demonstranter ropte slagord.

Demonstrasjonen startet tirsdag, inspirert av koronaprotesten som lastebilsjåfører har holdt gående i Canadas hovedstad Ottawa siden slutten av januar.

I sentrum av Wellington i New Zealand blokkerte flere hundre lastebiler og campingbiler deler av hovedstaden.

New Zealand har lettet på mange koronarestriksjoner, men krever vaksinasjon av folk som er ansatt i visse sektorer som helse, politi, utdanning og forsvar, skriver NTB.

Folk må vise vaksinasjonsbevis for å slippe inn på blant annet restauranter.