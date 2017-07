USA ber ambassadeansattes familier forlate Venezuela

USA ber familiemedlemmer til ansatte på den amerikanske ambassaden om å forlate Venezuela før den kontroversielle folkeavstemningen søndag.

USAs utenriksdepartement advarer også amerikanske statsborgere om å reise til landet som den siste tiden har vært preget av opptøyer og uro.

Søndagens valg skal resultere i en grunnlovsforsamling som får i oppdrag å skrive utkast til ny grunnlov i Venezuela.

Opposisjonen, som har flertallet i nasjonalforsamling, er rasende over å bli forbigått og anklager Maduro for å legge til rette for diktatur.

Også canadiske myndigheter fraråder folk å reise til Venezuela.

– Vi fraråder alle ikke-nødvendige reiser til og opphold i Venezuela. Dersom du oppholder deg i Venezuela og din tilstedeværelse i landet ikke er nødvendig bør du vurdere å forlate landet, skriver canadiske myndigheter på sine nettsider.

Over 100 mennesker er drept i sammenstøt mellom demonstranter og sikkerhetsstyrker i Venezuela de siste fire månedene.