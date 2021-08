USA angriper IS-K i Afghanistan

Det første gjengjeldelsesangrepet fra USA fant sted i Nangarhar-provinsen dagen etter terrorangrepet mot folkemengden ved flyplassen i Kabul.

Et angrep som IS-K tok på seg ansvaret for, der rundt 170 mennesker ble drept, inkludert 13 amerikanske soldater. I tillegg ble mange mennesker såret i terrorangrepet.

Det ubemannede droneangrepet lørdag skal ha truffet et kjøretøy med to personer, deriblant en IS-K leder. Han var mistenkt for å planlegge nye terrorangrep, opplyser en amerikansk tjenestemann, ifølge Reuters.

– De første indikasjonene er at vi drepte målet. Vi har ingen informasjon om at sivile liv har gått tapt, opplyser talsmann for sentralkommandoen i det amerikanske forsvaret, Bill Urban.

Torsdag kveld sa presidenten at USA vil straffe de so stod bak terrorangrepet mot flyplassen i Kabul.

– De som utførte dette angrepet skal vite at vi kommer ikke til å tilgi. Vi kommer ikke til å glemme. Vi skal finne dere og dere skal «betale» for dette, sa Biden da.

Han hadde allerede bedt det amerikanske forsvaret om å utarbeide en plan for å slå tilbake mot terrorgruppen IS-K.

USAs president Joe Biden lovet hevn da han talte til folket etter angrepet Foto: Evan Vucci / AP

Advarer mot å reise til flyplassen

Fredag sa pressesekretær i Det hvite hus, Jen Psaki, at Biden og visepresident Kamala Harris hadde blitt advart om at det er sannsynlig at det vil komme et nytt terrorangrep i Kabul.

Også talsmann for Forsvarsdepartementet i USA, John Kirby, sa at de hadde etterretning som tydet på at et nytt angrep ved flyplassen kunne være i emning.

Fredag ba USAs ambassade i Kabul alle amerikanske borgere om å komme seg bort fra flyplassportene umiddelbart, melder nyhetsbyrået AFP.

– Unngå å reise til flyplassen og hold dere unna flyplassporter, het det i varselet.

Advarselen om å holde seg borte fra flyplassen skal ikke ha noen sammenheng med droneangrepet, melder nyhetsbyrået Reuters.

Det er rundt 5000 amerikanske soldater på flyplassen i Kabul som bistår med å evakuere amerikanske borgere, afghanere og andre nasjonaliteter.

Veien ut

Den militære flyplassen i Kabul er for tiden den eneste effektive veien ut av Afghanistan.

Det er her evakueringen av utenlandske borgere og afghanere foregår fra. Deler av den militære delen, inkludert flykontrollen, opereres nå av amerikanske soldater.

De har også ansvar for sikkerheten på området hvor utenlandske styrker holder til, og hvor det norske feltsykehuset holder til.

Taliban har plassert sine folk ved kontrollpunkter utenfor flyplassområdet.

Den sivile delen av Hamid Karzai International Airport i Kabul ble stengt i det Taliban overtok kontrollen i Kabul og det afghanske regjeringsapparatet kollapset.

Flere land vil samarbeide med Taliban

Tirsdag 31. august forlater de amerikanske soldatene Afghanistan.

Taliban har sagt nei til å forlenge uttrekningsfristen. USAs president Joe Biden har sagt at amerikanerne kommer til å være ute på dagen.

Fortsatt er det utenlandske borgere og afghanere som ikke har mulighet til å komme seg ut av landet innen da.

Den amerikanske generalmajoren William Taylor sa fredag at flere land er villig til å samarbeide med Taliban for å holde flyplassen åpen.

Amerikanske marineinfanterister foretar sikkerhetssjekk før afghanere som skal evakueres slipper inn på selve flyplassområdet. Foto: Staff Sgt. Victor Mancilla / AP

Taliban vil ikke stenge grensene

Tysklands Afghanistan-utsending Markus Potzel har samtaler med Taliban-representanter i Doha i Qatar.

Potzel sier til nyhetsbyrået Reuters at Taliban har forsikret overfor ham at grensene ikke skal stenges, det gjelder også i luften.

En representant for Taliban bekreftet det samme fredag kveld.

– Grensene vil være åpne og personer kan reise inn og ut av Afghanistan når de vil, sa Sher Mohammad Abbas Stanikzai, som er nestleder for Talibans politiske fløy, til nyhetsbyrået Reuters.

Målet er at også den sivile delen av flyplassen skal gjenåpnes.

Ned Price, talsmann for det amerikanske utenriksdepartementet, fortalte at amerikanske og andre vestlige flyeksperter har gått gjennom det tekniske utstyret, for å sikre at den kommersielle flytrafikken kan starte igjen så snart de utenlandske soldatene har forlatt landet.

Han la til at det er urealistisk med normal drift allerede fra 1. september, men at de samarbeider med «alle» for å bidra til en smidig overgang.

Dialogen som amerikanske representanter har med Taliban-ledelsen vil i tillegg fortsette, av hensyn til en mulig sluttevakuering.

Tyrkia forlanger å beholde soldater

Tyrkia tilbød seg i sommer å ta over ansvaret for flyplassen når amerikanerne drar.

Da var det den afghanske regjeringen tyrkerne snakket med. Nå er regjeringen erstattet med Taliban, som har gjentatt ønsket.

Taliban ønsker å ha sikkerhetsansvaret, mens tyrkiske eksperter skal ta seg av fly-logistikken.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har gjort det klart at de må kunne beskytte flyplassen og alle som skal jobbe der. Selvmordsangrepet fra IS-K viser hvilken risiko oppdraget innebærer.

Det betyr, ifølge Erdogan, at tyrkiske soldater må få bli i landet. Det har Taliban foreløpig avslått, deres ultimatum er at alle utenlandske styrker skal være ute av Afghanistan 31. august.

De siste 500 tyrkiske soldatene forlot derfor landet fredag sammen med en gruppe sivile afghanere.

– De eneste som er igjen, er en liten gruppe med teknisk kompetanse, sa president Erdogan på en pressekonferanse fredag.

Tyrkiske diplomater møtte uansett representanter for Taliban i Kabul. Den tyrkiske ambassaden har midlertidig «flyttet inn» på den militære delen av flyplassen. Møtet skal ha vart i 3,5 timer.

– Vi kommer til å ta avgjørelsen når ting har roet seg, sa Erdogan.

Rundt 105.000 personer er så langt fraktet ut av Afghanistan med vestlige militærfly. Foto: Staff Sgt. Victor Mancilla / AP

Evakuering til siste slutt

Den amerikanske generalmajoren William Taylor lover at de har mulighet og kapasitet til å evakuere «til siste minutt.»

Til sammen er 105.000 personer fløyet ut av Afghanistan siden 14. august. Bare på torsdag ble 12.500 evakuert.

Mange land har avsluttet sin evakueringsoperasjon, blant dem Norge. Det foreløpig siste flyet landet på Gardermoen fredag ettermiddag.

Også Finland, Sverige, Danmark, Italia, Spania, Tyskland, Frankrike og Sveits har avsluttet sine evakueringer.

De siste dagene vil det også bli fraktet ut store mengder militært utstyr.

Se siste nytt i NRKs Nyhetssenter: