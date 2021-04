Uroen i Nord-Irland: - Frykter en ny tapt generasjon

Det er midt på dagen. En gruppe ungdom, de må være under 18, kaster en brannbombe inn på en buss så den eksploderer og straks etter står i lys lue. Det er bare flaks at sjåføren ikke blir skadet.

Ingen tør gripe inn mot ungdommene i boblejakker med hette og maske foran ansiktet. Velkommen til Belfast, en by preget av tiår med vold, drap og konflikt.

Historien gjentar seg

Belfast er en delt by bokstavelig talt. Høye gjerder deler byen mellom de som kjemper for fortsatt britisk styre – unionistene, og nasjonalistene, som vil forenes med Irland. Denne gangen kommer opprøret fra unionistenes rekker.

Mange voksne er passive tilskuere til opptøyene, som stort sett utføres av ungdom. Det forteller litt om hvor vanlig denne type uro er i Nord-Irland. Foto: Peter Morrison / AP

Moore Holmes er vokst opp iblant dem. Han jobber som lærer og kjenner derfor ungdomsmiljøet godt. Han frykter en liten gnist skal bli til et inferno.

– Det siste vi vil er at vi skal få oppleve at nok en ungdomsgenerasjon gåt tapt på grunn av vold. Derfor er det så opprørende å se det som nå skjer, sier Holmes.

– Mange ungdom vet ikke så mye om storpolitikken eller brexit, men de blir fortalt at de taper mot nasjonalistene, og da må de ut å bråke, sier Juel. Foto: BBC

Men presset fra lokalmiljøene er sterkt og mange voksne oppfordrer ungdommen til å protestere. De blir fortalt at deres identitet er truet, sier en av ungdommene selv til BBC.

– De får høre at måten de kan hjelpe på er å kaste stein og bensinbomber, og så stiller de villig opp.

Både lokalbefolkningen NRK snakker med og kommentatorer i Nord-Irland hevder at det også er paramilitære som står bak deler av opptøyene.

Voldsomme opptøyer

Ungdom fra den andre leieren, på den andre siden av gjerdet som deler Belfast, samler seg i hundrevis. Trepaller blir slept ut i gatene og antent med bensin. Nå vil også de vise muskler.

De er aggressive og kaster stein mot oss og de andre pressefolkene. Det slår oss hvor unge de er og at voksne bare blir stående å se på , eller gå forbi som om ingenting har hendt.

– Dette er helt vanlig her, sier en av de forbipasserende.

Vannkanoner ble tilslutt tatt i bruk mot nasjonalistisk ungdom torsdag 8. april. Foto: Peter Morrison / AP

Et knippe voksne menn forsøker å slukke ilden og spre ungdommene. Men de gir opp. Bråket tiltar og politiet ser seg nødt til å bruke vannkanoner.

Fredsavtalen som ble inngått for 23 år siden skulle sikre fred og en maktdeling mellom de tidligere stridende parter i Nord-Irland. Men årene har gått, og samarbeidsklimaet er elendig.

Det har skapt et vakum som nå blir fylt med bråk og vold.

– Vår identitet er truet

Spenningen har bygd seg opp i unionistenes leir siden deres politiske erkefiender i Sinn Féin hold begravelse for en av sine tidligere væpnede støttespiller – uten å bry seg om koronareglene og uten å bli straffet for det.

Ungdom helt ned i 12-årsalderen er med i voldsomme opptøyer i Belfast, som her i Tigers Bay i Belfast 9. april. Foto: Jason Cairnduff / Reuters

Men det er brexit som nå er kjernen i konflikten. Irland er med i EU. En grense mellom Nord-Irland, som er Storbritannia, og Irland var uaktuelt på grunn av den skjøre freden på den irske øya.

I stedet skal alle lastebiler som frakter varer mellom England og Nord-Irland sjekkes i en nybygd tollstasjon på havna i Belfast. Det har i praksis skapt en grense i Irskesjøen som ikke var der før, og som unionistene føler seg truet av.

– Nettopp fordi vi ikke vil at historien skal gjenta seg, så er det så viktig at politikerne kommer sammen og viser at det finnes en fredelig løsning.

Prins Philips død satte en foreløpig stopper for unionistenes opprør. Men lite skal til før ilden igjen tennes i Nord-Irland.