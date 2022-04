Uro i Sverige for fjerde dagen på rad – politiet med varselskot

Danske Rasmus Paludan har planlagt nye koranbrenningar i både Norrköping og Linköping.

Politiet skriv at dei i bydelen Navestad i Norrköping skaut eit varselskot klokka 15:02.

Dette skjedde etter at eit «kraftig opprør starta», skriv dei på nettsidene sine. Dei skriv vidare at ein bil står i brann i bydelen.

Politiet skal ha eit helikopter på staden.

Rundt 150 personar skal ta del i opptøyane, ifølgje politiet. 13 personar skal vera pågripne i Norrköping, skriv Aftonbladet.

Opptøyar i Linköping

Det skal også vera opptøyar i bydelen Skäggetorp i Linköping skriv politiet på sidene sine.

Dei skriv vidare at politiet har mange patruljar på plass. Rundt klokka 15:00 blei situasjonen ifølgje politiet meir alvorleg då steinar vart kasta mot politiet.

Åtte personar er pågripne og ein politimann skal vera skadd.

Rundt 200 personar tar del i opptøyane, ifølgje politiet.

Justisministeren i Sverige fordømmer opptøyane og seier til Aftonbladet at politiet må støttast.

– Gå heim, umiddelbart! Respekter at Sverige er eit demokrati. Her rår ytringsfridommen, er bodskapen hans til motdemonstrantane.

Skal ikkje vera i byane

Ifølgje politiet har Paludan ikkje fått løyve til å halda nokon av samlingane han planlegg søndag, skriv NTB.

– Det skal helst leverast inn ei veke i førevegen for behandling rettsavdeling vår, som ikkje er open i påsken, seier talsperson Johnny Gustavson i politiregion aust.

Rasmus Paludan skriv i eit innlegg på Facebooksida til Stram kurs at han har bestemt seg for å avlysa dagens demonstrasjonar i Linköping og Norrköping.

– Politietaten i region aust har vist at dei er fullstendig ute av stand til å beskytta seg sjølve og meg, skriv han.

Politiet bekreftar at Paludan verken er i Linköping eller Norrköping.

Paludan er leiar i det høgreekstreme danske partiet Stram kurs og er no på såkalla valturne i Sverige. Det er valår i Sverige, og Paludan forsøkte same framgangsmåte under valet i Danmark i 2019.

Uro for fjerde dagen på rad

For fjerde dagen på rad er det uro i Sverige.

Ved midnatt laurdag brann det fleire stader i bydelen Rosengård i Malmö, mellom anna i ein bybuss, skriv SVT. Laurdag var ein ny demonstrasjon planlagt i Landskrona. Den vart flytta til Skånegården i Malmö.

Opptøyane starta torsdag då Paludan skulle halda ein markering i Linköping. Minst to personar blei pågripe i samband med opptøyane. Seinare flytta opptøyane seg til nabobyen Norrköping.

Fredag blei fleire politifolk skadde i samanstøyt med motdemonstrantar i den svenske byen Örebro. Tre politibilar blei sett i brann og politiet fyrte av eit varselskot og oppløyste Stram Kurs sin markering på grunn av sikkerheitssituasjonen.

Rikspolitimeisteren i Sverige, Anders Thornberg kallar opptøyane «svært alvorlege».

– Vi har sett brutale opptøyar tidlegare, men dette er noko anna. Det er grov vald som rettar seg mot liv og eigedom, først og fremst mot politiet, sa han ifølgje Aftonbladet.