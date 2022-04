Danske Rasmus Paludan sine planlagde koranbrenningar i både Norrköping og Linköping har skapt opptøyar.

Avisa Norrköpings Tidning skreiv rundt klokka 18:00 at tre personar hadde blitt skotne av politiet i Navestad i Norrköping og at ein av dei skotne blei køyrd til sjukehus med skotskade i skuldra.

Politiet avviste seinare opplysningane, men har no bekrefta at tre personar blei trefte. Det opplyser både Aftonbladet, Expressen og Sveriges Radio.

– Det er ikkje ein person som har blitt skotskadd i samband med opptøyane, men tre, seier talsperson i politiet, Johnny Gustafsson, til Sveriges Radio.

Han legg til at omstenda er uklare. Ingen skal ha livstruande skader, skriv Aftonbladet.

Politiet bekreftar på heimesidene sine at dei fyrte av fleire varselskot og at tre personar truleg har blitt trefte av rikosjettar. Dei er no er på sjukehus. Alle tre er pågripne og sikta for brotsverk.

VARSELSKOT: Det er nye opptøyar i Sverige søndag. Politiet har fyrt av fleire varselskot. Du trenger javascript for å se video. VARSELSKOT: Det er nye opptøyar i Sverige søndag. Politiet har fyrt av fleire varselskot.

Ein treft i beinet

Det svenske nyheitsbyrået TT skriv at ein av dei tre personane blei skoten i beinet.

– Det var seks til åtte politimenn som kom berande på han. Dei ropte at ein mann var skoten i beinet til ambulansepersonellet. Den skadde skreik av smerte og blei køyrd med ambulanse, seier TT sin reporter på staden.

SKOTEN: Politiet opplyser at ein man kan ha blitt treft av ein rikosjett i beinet når politiet fyrte av eit varselskot. Foto: STEFAN JERREVANG / AFP

Politiet opplyser at mannen blei treft av ein rikosjett i beinet når politiet fyrte av eit varselskot. Dei opplyser også at politimannen som fyrte av varselskotet er tatt ut av teneste.

Varselskotet blei fyrt av klokka 17:10 under eit angrep mot politiet, skriv dei på sidene sine.

Aftonbladet skriv at ein fotograf har blitt angripen og blei fråstole kameraet sitt.

Fleire varselskot

Politiet skriv også fyrte av eit varselskot klokka 15:02 i same bydel.

Dette skjedde etter at eit «kraftig opprør starta», skriv dei på nettsidene sine. Dei skriv vidare at ein bil står i brann i bydelen.

BRANN: Ein bil står i brann i Norrköping i Sverige. Foto: Stefan Jerrevång/TT / NTB

Politiet skal ha eit helikopter på staden.

Rundt 150 personar skal ta del i opptøyane, ifølgje politiet. 13 personar skal vera pågripne i Norrköping, skriv Aftonbladet.

PÅGRIPEN: Ein person blir pågripen i Norrköping. Foto: Stefan Jerrevång/TT / NTB

Opptøyar i Linköping

Aftonbladet skriv at situasjonen i Linköping har roa seg. Ekspressen skriv at politi no blir flytta frå Linköping til Norrköping.

– Ved 18:30-tida var stemninga mykje rolegare i Skäggetorp. Totalt har no 14 personar blitt pågripne, skriv politiet.

Tidlegare var opptøyar i bydelen Skäggetorp i Linköping. Rundt klokka 15:00 blei situasjonen ifølgje politiet meir alvorleg då steinar blei kasta mot dei.

Åtte personar er pågripne og ein politimann skal vera skadd.

Rundt 200 personar tar del i opptøyane, ifølgje politiet.

FILM: Difor kokar det i Sverige no. Du trenger javascript for å se video. FILM: Difor kokar det i Sverige no.

Justisministeren i Sverige fordømmer opptøyane og seier til Aftonbladet at politiet må støttast.

– Gå heim, umiddelbart! Respekter at Sverige er eit demokrati. Her rår ytringsfridommen, er bodskapen hans til motdemonstrantane.

Skal ikkje vera i byane

Ifølgje politiet har Paludan ikkje fått løyve til å halda nokon av samlingane han planlegg søndag, skriv NTB.

– Det skal helst leverast inn ei veke i førevegen for behandling i rettsavdelinga vår, som ikkje er open i påsken, seier talsperson Johnny Gustavson i politiregion aust.

MARKERING: Den danske politikaren Rasmus Paludan frå det høgreekstreme partiet Stram kurs. Foto: RITZAU SCANPIX / Reuters

Rasmus Paludan skriv i eit innlegg på Facebooksida til Stram kurs at han har bestemt seg for å avlysa dagens demonstrasjonar i Linköping og Norrköping.

– Politietaten i region aust har vist at dei er fullstendig ute av stand til å beskytta seg sjølve og meg, skriv han.

Politiet bekreftar at Paludan verken er i Linköping eller Norrköping.

Paludan er leiar i det høgreekstreme danske partiet Stram kurs og er no på såkalla valturne i Sverige. Det er valår i Sverige, og Paludan forsøkte same framgangsmåte under valet i Danmark i 2019.

For eit par år sidan fekk Paludan svensk statsborgarskap og registrerte Stram Kurs som politisk parti i Sverige. Paludan har seinare kunngjort at han vil stilla opp ved valet i Sverige i september.

Uro for fjerde dagen på rad

For fjerde dagen på rad er det uro i Sverige.

Ved midnatt laurdag brann det fleire stader i bydelen Rosengård i Malmö, mellom anna i ein bybuss, skriv SVT. Laurdag var ein ny demonstrasjon planlagt i Landskrona. Den vart flytta til Skånegården i Malmö.

DEMONSTRASJON: Motdemonstrantar bryt seg gjennom avsperringane i Malmö. Foto: Johan Nilsson/TT / NTB

Opptøyane starta torsdag då Paludan skulle halda ein markering i Linköping. Minst to personar blei pågripe i samband med opptøyane. Seinare flytta opptøyane seg til nabobyen Norrköping.

Fredag blei fleire politifolk skadde i samanstøyt med motdemonstrantar i den svenske byen Örebro. Tre politibilar blei sett i brann og politiet fyrte av eit varselskot og oppløyste Stram Kurs sin markering på grunn av sikkerheitssituasjonen.

Rikspolitimeisteren i Sverige, Anders Thornberg, kallar opptøyane «svært alvorlege».

– Vi har sett brutale opptøyar tidlegare, men dette er noko anna. Det er grov vald som rettar seg mot liv og eigedom, først og fremst mot politiet, sa han ifølgje Aftonbladet.