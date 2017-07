Urne på avveie i Sverige – sønn frykter posten har «rotet bort» hans døde mor

Den 83 år gamle kvinnen døde i Tyskland 10. juni i år. Familien hun etterlot seg, én sønn, tre barnebarn og seks barnebarn, bor alle i Sverige. Familien bestemte seg derfor for at hun skulle begraves i Stockholms-området.

Nå frykter familien at graven i Sverige blir stående tom. Tre uker etter at urnen ble sendt fra Tyskland har den ennå ikke dukket opp.

– Vi vil jo ha en grav for mamma, men i verste fall blir den tom for posten har kanskje rotet henne bort, sier sønnen til den døde kvinnen til svenske Aftonbladet.

Pakken som ble sendt 29. juni kom skal imidlertid ha kommet til Sverige allerede 1. juli.

Må trolig utsette minnestund

– En pakke pleier å ta fire-fem dager. Når jeg tastet inn sporingsnummeret hos PostNord fikk jeg vite at pakken hadde kommet frem til Kramfors, som ligger nord for Sundsvall. Etter den tid vet jeg ikke, sier sønnen som forteller til avisen at han har ringt til PostNord tre-fire ganger i uken.

– I dag fikk jeg vite at pakkene hadde kommet frem til Segeltorp, men nå jeg ringte dem var det tydeligvis ikke sikkert at den var der.

Ettersom familien bor på ulike steder i Sverige var planen at de skulle samles til en begravelse og minnestund i starten av juli. Det blir nå trolig ikke noe av.

– Hun er verdt at hele familien samles og tenker på henne og har det så hyggelig som mulig. Hun har betydd noe for alle. Hvert barn har minner av henne. Derfor engasjerte vi oss for at hun ikke skulle blir gravlagt i Tyskland. Her har vi jo gangavstand til kirkegården, sier sønnen.

PostNord: – Kjempekjedelig

Det dansksvenske postselskapet PostNord beklager hendelsen.

BEKLAGER: Anders Holm, administrerende direktør i PostNord i Sverige. Foto: PostNord

– Det er kjempekjedelig, og vi beklager at en pakket har forsvunnet. Nå fokuserer vi på å lokalisere pakken, og så får vi prøve å finne ut hva som har gått galt senere, sier administrerende direktør for den svenske delen av selskapet, Anders Holm, til avisen.

Holm sier at PostNord kommer til å sjekke om pakken har vært merket med riktig adresse.

– Det er både maskiner og menneskelige øyne som sorterer dette så det kan være en kombinasjon av de to, men jeg vil ikke spekulere, sier Holm.

Direktøren forsikrer om at det nå er ansatte i selskapet som jobber med å lokaliserer urnen.