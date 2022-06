Unntakstilstand i Ecuador: Regjeringen svarer urfolket med bevæpning

På ellevte dagen strømmer tusenvis av urfolk ut i gatene i Ecuadors hovedstad Quito. Den mektige urbefolkningsorganisasjonen CONAIE har mobilisert landets fattige til storkamp og nasjonalstreik mot regjeringen.

De krever at de løpende drivstoffprisene fryses, prisregulering på basisvarer, sosialhjelp, stans i olje- og gruvedrift og et bedre helsetilbud.

En ti-punktliste er lagt frem for de folkevalgte.

Men som svar har Ecuadors høyreorienterte president Guillermo Lasso erklært unntakstilstand og satt inn bevæpnede sikkerhetsstyrker.

Urfolkskvinner forlanger sosiale reformer og at regjeringen oppfyller en ti krav i Ecuador . Demonstrantene har tent på bildekk i Quito onsdag. Foto: RODRIGO BUENDIA / AFP

– Staten har satt inn militæret og innført et dekret som forbyr folk i å møtes og demonstrere, sier Santos Villamar, tidligere president i urfolksorganisasjonen Fenocin.

Santos Villamar er ekspresident i urfolksorganisasjonen Fenocin og forteller at det har blitt utrolig dyrt for folk flest i Ecuador i det siste. Foto: Privat

De er blant urfolksorganisasjonene bak massemønstringen som har skapt politisk krise.

– Situasjonen i Quito er kaotisk nå. Urfolksmiljøet har konsentrert seg i Quito i det vi kaller «overtakelsen av hovedstaden», fortsetter Villamar.

Flere drept

To demonstranter er døde etter sammenstøt med politiet, som har svart på mønstringen med tåregass. Demonstrantene har på sin side blokkert veier og satt fyr på bildekk.

Onsdag har det vært 300 hendelser rundt om i landet, ifølge politidirektør i Ecuador, Fausto Salinas, som møtte pressen.

– Vi har arrestert 80 personer så langt. Det er 80 skadde politibetjenter, 21 skadde soldater, 27 kidnappede politimenn, hvorav alle har sluppet fri, og 23 biler som har fått skade. To av bilene er totalødelagte etter brann, sier Salinas.

Politidirektør i Ecuador, Fausto Salinas, mener demonstrantene ikke er fredelige, og forteller om 80 skade politibetjenter i landet. Foto: JOHANNA ALARCON / Reuters

Unntakstilstanden er innført i seks av Ecuadors 24 provinser i forbindelse med uroen.

– Dette er ikke en fredfull demonstrasjon. Dette er ikke en fredelig hendelse. Vi fortsetter å be om dialog (..) Vi vet det er organiserte grupper som vil skape kaos i byen, sier han.

Misnøyen er stor med president Guillermo Lasso, en forretningsmann med bakgrunn fra finansverdenen, som kom til makten for bare et drøyt år siden. Foto: Dolores Ochoa / AP

– Må lære å høre på folkets krav

Den tidligere presidenten i urfolksorganisasjonen Fenocin er ikke enig med politidirektøren. Det er et bevæpnet politi som har møtt et ubevæpnet folk i gatene, mener han.

Ifølge Villamar har lokalt politi forsøkt å stanse tilstrømmingen til hovedstaden ved å stoppe biler langs veiene.

– Til tross for restriksjonene som er satt inn for ikke tillate at urfolksmiljøet møtes, overnatter og konsentrerer seg i Quito, så er omfanget av mennesker som har kommet enormt, sier Villamar.

– Folke er leie av at regjeringen ikke ser befolkningen. Alt er dyrt nå. Det er ikke jobber. Produktene som bøndene må kjøpe er utrolig dyre. Økonomien deres har kollapset, sier den tidligere urfolksorganisasjonspresidenten.

«Lasso (presidenten red.anm.) dreper oss», har demonstranter i Quito skrevet på plakater onsdag. «Så lenge vi er i live, kjemper vi, for søren», står det skrevet på en annen. Foto: VERONICA LOMBEIDA / AFP

– Mye erfaring med å skifte ut presidenten

I forrige uke forsøkte presidenten å roe ned massene ved å øke sosialstøtten med rundt 50 kroner i måneden. Bøndene skal også få avslag på gjødsel, mens helsevesenet er erklært i krise slik at nye ressurser kan settes inn. Tospråklige med urbefolkningsbakgrunn skal få opplæring på morsmålet.

Det er ikke nok, mener Villamar.

– Staten har satt inn militæret og innført et dekret som forbyr folk i å møtes og demonstrere, sier Santos Villamar, tidligere president i urfolksorganisasjonen Fenocin. Bildet er tatt ved en annen anledning. Foto: Privat

– Denne regjeringen må lære å høre på folkets krav. Det er en total mangel på sosial politikk for folk, sier han.

Det er ikke bare urfolk blant demonstrantene, men også bønder, arbeiderne og mørkhudede. Det er hele folket, forteller Santos Villamar.

– Vi har mye erfaring med å skifte ut presidenten. Når en regjeringen ikke hører på kravene til befolkningen, oppstår det kriser med døde og skadde. Veien ut er at presidenten avtrer.

Store sikkerhetsstyrker er satt inn i Ecuadors hovedstad Quito. Foto: RODRIGO BUENDIA / AFP

Må innlede dialog

Nasjonalforsamlingen vedtok mandag en resolusjon der regjeringen blir bedt om å innlede en «seriøs, klar og ærlig dialog» ved help av meglere fra FN, Røde Kors, universitetene og den katolske kirken.

Urfolksleder Leonidas Iza står i bresjen med ti krav som han forlanger at regjeringen leverer på i Ecuador. – Denne kampen skal vi bestemt kjempe sammen til vi oppnår resultatet vi ønsker oss, sa urfolkslederen Leonidas Iza i en video til sine følgere på Twitter. Foto: CRISTINA VEGA RHOR / AFP

Lederen for urfolksbevegelsen og Conaie, Leonidas Iza, har sagt at de har krav som må innfris før de møter regjeringen til dialog.

Blant annet må de bevæpnede styrkene fjernes fra bestemte steder i hovedstaden og unntakstilstanden oppheves. Iza ble i forrige uke arrestert før han ble sluppet ut igjen.

Landets forsvarsminister, Luis Lara, har på sin side sagt at landets demokrati er alvorlig truet, og at de væpnede styrkene ikke vil tillate forsøk på å bryte «den konstitusjonelle orden».