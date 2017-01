Unntakstilstand etter kraftig storm i California

Den verste stormen på sju år ryster nå California. Tusener av mennesker er uten strøm i delstaten.

Regnet har ført til at veier i ørkenen Death Valley er stengt på grunn av leire og søle.

En truck med en familie på fire ble tatt av flomvann i San Diego. Lokale brannmenn hoppet i vannet for å redde familien. Alle kom fra det med livet i behold.

Dramatiske bilder viser at to kvinner blir tatt av kraftig strøm i samme område. Kvinnene kjemper for livet, og et vitne fikk plukket henne opp av vannet.

– Jeg fikk tak i henne og kastet henne over skulderen, sier vitnet til CBS.

Den andre kvinnen ble berget av redningsarbeidere etter 40 minutter i vannet.